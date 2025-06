Torino, mercato immobiliare in crescita

Il mercato immobiliare torinese torna a crescere. Nel 2024 le compravendite residenziali in città sono aumentate dell'1,6%, mentre il territorio metropolitano segna un +1,1%. A trainare il settore la ripresa dei mutui, la spinta degli investimenti legati alle locazioni brevi e la trasformazione urbana di alcune aree strategiche. Quote medie in lieve rialzo, in particolare nelle zone semicentrali in riqualificazione e nelle aree ad alta domanda turistica.

Questo il quadro del mercato immobiliare a Torino e provincia delineato da FIMAA Torino, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari , aderente ad Ascom Confcommercio Torino e provincia.

“Il racconto che emerge dai dati del 2024”, evidenzia Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino, “è quello di una Torino che sorprende per la sua capacità di reazione. In particolare, il mercato degli immobili commerciali mostra segnali chiaramente positivi. Questo non ci fa dimenticare le fragilità. La desertificazione commerciale, l'aumento dei costi fissi, la trasformazione degli stili di consumo e la riconversione indiscriminata degli spazi commerciali in alloggi per turisti, minacciano l'equilibrio di interi quartieri. Un equilibrio che richiede una particolare tutela, soprattutto nelle zone dove il commercio è ancora vivace e rappresenta un presidio sociale oltre che economico. FIMAA e Ascom continuano a lavorare per rafforzare il sistema territoriale portando proposte concrete ai tavoli istituzionali, promuovendo politiche pubbliche mirate, costruendo relazioni efficaci tra pubblico e privato”.

“Il 2025”, spiega il presidente Franco Dall'Aglio, “sta confermando tutti i trend registrati nel 2024 perché possiamo osservare un numero di transazioni tale da confermare se non superare il traguardo delle oltre 34.000 compravendite registrate nel 2024”. Nel 2024 il mercato immobiliare ha mostrato segnali di recupero, dopo la contrazione dell'anno precedente. La Città di Torino ha registrato 15.118 compravendite residenziali, con un aumento dell'1,6% rispetto al 2023. Nel Territorio Metropolitano il totale delle compravendite è salito a 34.604 unità, segnando una crescita dell'1,1%.

La Città Metropolitana di Torino mantiene un ruolo centrale nel mercato immobiliare regionale, rappresentando oltre la metà delle transazioni residenziali piemontesi. Le macroaree comunali presentano andamenti differenziati: la Periferia Sud-Ovest si conferma l'area più dinamica con 5.153 transazioni (34% del totale) mentre rallentano leggermente le zone Collinare Oltrepo e Torino Storica.