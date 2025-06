Fondazione CrA, quello 2024 tra i migliori Bilanci di Missione

Presentando il Bilancio di Missione 2024, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - presieduta dal notaio Luciano Mariano - ha sottolineato come sia stato uno dei migliori degli ultimi vent'anni Con un avanzo di gestione di 11.874.680 euro, che segna un +170% sul 2023. In particolare, sono stati destinati 4.800.000 euro a progetti e iniziative in provincia. Le erogazioni hanno reso possibili 455 interventi, di cui 92 propri, e 97 di terzi. Sono state 266 le domande per i 5 bandi tematici. Circa 750mila euro sono stati stanziati per progetti di rilevanza nazionale, come il Fondo per la Repubblica Digitale, quello per il contrasto alla povertà educativa minorile, la Fondazione per il Sud. Anche nel 2024 Palatium Vetus, sede della Fondazione CrA, si è confermato polo culturale di alto livello per l'importanza delle iniziative ospitate. Oltre 2.000 studenti hanno visitato il Broletto, la Quadreria, la Ghiacciaia e partecipato ai laboratori didattici. Sempre nel 2024 sono stati ideati alcuni nuovi progetti su cui concentrarsi in futuro: 'Il lupo nella rete' per formare studenti, docenti e famiglie sulla sicurezza informatica e sul cyberbullismo, e 'TopTen', premio rivolto al mondo del volontariato e alle nuove generazioni.