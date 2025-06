Dieci anni di moda a Torino, torna la Torino Fashion Week

Cna Federmoda celebra il decimo anniversario della Torino Fashion Week - evento ideato da TModa e sostenuto sin dalla prima edizione dalla Cna Torino e dalla Camera di commercio di Torino - con un numero record di cinque scuole di moda e quindici stilisti. La decima edizione si terrà, per il secondo anno, a Green Pea, dal 27 giugno al 3 luglio. Sabato 28 giugno nella giornata dedicata al "Made in Italy in passerella: l'eccellenza sostenibile" curata da Cna Federmoda le sfilate saranno due, la prima nel pomeriggio degli studenti delle scuole di moda torinesi e per la prima volta liguri, la seconda in serata degli stilisti senior. "In dieci anni, grazie alla settimana della moda torinese, di cui Cna Torino e Cna Federmoda sono stati partner motivati e solidi, sono stati presentati oltre 200 tra marchi emergenti, stilisti indipendenti e studenti di scuole di moda. Un risultato che si affianca ad altri importanti progetti come il Meeting della Sartoria torinese che dal 2021 ha ridato nuovo lustro alla Festa delle Caterinette nata a inizio anni Cinquanta per celebrare il talento delle giovani stiliste torinesi" spiega Mioara Verman, presidente della Cna Federmoda Piemonte. "A Torino la moda è giovane ed è donna. Quasi il 90% dei titolari di sartoria nella Città metropolitana di Torino è di genere femminile e questo ancora una volta conferma un dato storico: la capacità di questo mestiere di creare opportunità di lavoro e di integrazione per donne, stranieri, immigrati. Oggi sono le donne immigrate dai posti più remoti del pianeta che qui a Torino si stanno affermando e un nuovo concetto di made in Italy: colorato, contaminato, contagioso. Il 67% dei titolari di laboratori sartoriali nel Torinese non è nato in Italia" aggiunge Rosanna Ventrella, neo presidente della Cna Torino. "Attraverso la Tfw confermiamo ancora una volta le relazioni di Cna sul territorio, con aperture a stilisti da altre regioni di Italia e in particolare la collaborazione con Cna Genova" spiega il segretario di Cna Torino, Filippo Provenzano.