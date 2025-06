Rfi, aggiudicata gara per le due nuove sottostazioni Tav

È stata aggiudicata da Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Fs, la gara relativa ai Lotti 5 e 6 dell'intervento di adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana, nell'ambito della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'appalto, del valore di circa 21 milioni di euro, riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di due sottostazioni elettriche nei comuni di Borgone e Avigliana, in provincia di Torino. L'attivazione delle due sottostazioni elettriche è prevista, salvo imprevisti, entro dicembre 2027. L'intervento si inserisce nella Tappa 1 della Torino-Lione, così come definita dalla delibera Cipe 57/2011, che ha introdotto il principio della realizzazione per fasi, e comprende anche il tunnel di base della sezione transfrontaliera e la nuova tratta Avigliana-Orbassano. L'adeguamento della linea Bussoleno-Avigliana rappresenta una componente strategica della prima fase funzionale del progetto e fa parte integrante dell'accordo Italia-Francia del 30 gennaio 2012 per la realizzazione della Torino-Lione. Le opere sono articolate in lotti funzionali, alcuni dei quali già in corso di esecuzione, altri attualmente in fase di progettazione o iter autorizzativo. Il potenziamento della linea storica, attraverso la realizzazione delle sottostazioni elettriche, è funzionale all'interconnessione con il futuro collegamento transfrontaliero e rientra nel più ampio piano di sviluppo infrastrutturale della direttrice Torino-Lione, asse strategico per la mobilità sostenibile europea.