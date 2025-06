Separazione carriere: Costa (FI), accelerare iter, ok sia in autunno

"Il ministro Ciriani ha previsto che la riforma della separazione delle carriere si concluda con il secondo passaggio al Senato nei primi mesi del 2026, per poi tenere il referendum nella primavera dello stesso anno. Mi permetto di suggerire una rivisitazione di questo iter, perché la celebrazione del referendum avviene almeno 5 mesi dopo l'approvazione definitiva in Parlamento. Ciò significa che i tempi per il referendum entro giugno 2026 sarebbero strettissimi ed un qualsiasi contrattempo lo farebbe slittare a dopo l'estate 2026". Lo scrive sui social Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia. "Si tenga conto che a quel punto andrebbero approvate le leggi attuative, il che non è uno scherzo, visto che andrebbe istituita l'Alta Corte, disciplinate le modalità di sorteggio, disciplinati i 2 CSM, requirente e giudicante. Ed a gennaio 2027 è prevista la scadenza dell'attuale CSM, con le operazioni di rinnovo dei togati, che andrebbero svolte prima di quella data, negli ultimi mesi del 2026. Siccome la Costituzione - osserva Costa - stabilisce che il mandato dei consiglieri CSM è di 4 anni, una proroga è impossibile. Insomma, occorre accelerare per evitare il cortocircuito di un nuovo CSM eletto con le vecchie regole, nonostante la riforma". "Creare questo cortocircuito è l'obiettivo dell'opposizione e del suo ostruzionismo. E' pertanto necessario scongiurarlo impegnandoci a concludere l'iter parlamentare entro l'autunno 2025 per svolgere il referendum a maggio-giugno 2026", conclude il deputato di FI.