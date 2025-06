GIUSTIZIA

Tragedia del Mottarone, riformulate le accuse

Dopo lo scontro tra gup e procura, al tribunale di Verbania nuova udienza preliminare del processo che a quattro anni dal disastro in cui morirono 14 persone dovrà far luce sulle responsabilità di quell’incidente

Si tornerà in aula il prossimo 18 settembre. A oltre quattro anni di distanza dall’incidente alla funivia del Mottarone che costò la vita a 14 persone, a Verbania questa mattina - giovedì 19 giugno 2025 - è ripartito l’iter giudiziario che dovrà far luce sulle responsabilità di quella tragedia. L’unico sopravvissuto allo schianto fu un bimbo israeliano, il piccolo Eitan, i cui familiari si sono costituiti parti civili nei confronti del titolare di Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, e di Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto.

Non si tratta però degli unici a essere ammessi come parti civili. Complessivamente sono infatti circa una trentina. Oltre alla Regione Piemonte, al Comune di Stresa, ammessi anche alcuni parenti di Serena Cosentino, che si sono costituiti nei confronti di tutti gli imputati.

La riformulazione del reato

L’udienza preliminare è iniziata con la decisione del gup, il presidente del tribunale di Verbania Gianni Macchioni, di ordinare alla procura di riformulare i capi d'imputazione, in particolare per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, contestato dai pm sia in forma dolosa, sia colposa.

Il reato, ipotizzato nei confronti di Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rimarrà ma in una forma ridotta. Verrà infatti preso in considerazione solo il periodo che va dall’8 al 22 maggio 2021, ovvero i quindici giorni precedenti all’incidente. Una riformulazione che viene accolta con favore dall’avvocato Marcello Perillo, difensore di Gabriele Tadini, che ha annunciato che durante l’estate avanzerà una proposta di patteggiamento. Richiesta che aveva già fatto lo scorso anno, ma che era stata respinta.

Lo scontro

Una riformulazione che arriva dopo lo scontro tra la precedente gup, Rosa Maria Fornelli, e la procura sulle modifiche ad alcuni capi di imputazione sulla base di nuove norme contenute nella riforma Cartabia. Al termine dell’udienza di oggi Alessandro Pepè, il procuratore di Verbania, ha spiegato che il giudice ha riconosciuto che il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti relativo ai giorni precedenti all’incidente può rimanere, seppur in forma depotenziata.

La gup Rosa Maria Fornelli lo scorso anno aveva richiesto l’esclusione dei reati relativi alla sicurezza sul lavoro. Richiesta che era stata rifiutata dalla procura per non indebolire l’inchiesta che si basa anche sui mancati controlli agli impianti. Da qui la restituzione del fascicolo alla procura avvenuta lo scorso 10 ottobre.

Chi sono gli imputati

In questo processo gli imputati sono cinque e sono Luigi Nerini, amministratore unico di Ferrovie del Mottarone; Enrico Perocchio, direttore dell'impianto; Gabriele Tadini, capo servizio della funivia; Martin Leitner, consigliere delegato della Leitner spa e Peter Rabanser, dirigente del settore customer service della stessa società. Perocchio e Tadini sono accusati anche di falso. Con la precedente riformulazione dei capi di imputazione erano già usciti di scena tre indagati: Anton Seber della Leitner e le due società Ferrovie del Mottarone srl e Leitner spa.