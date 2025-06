FINANZA & POTERI

Ops, da Bruxelles l'ok a Unicredit. Resta l'incognita golden power

L’Antitrust Ue approva l’operazione, impone la cessione di 209 filiali e respinge il pressing dell'Agcm. Un presagio sinistro per il governo Meloni che ha messo i paletti su un matrimonio tutto italiano. Il risiko bancario italiano torna a scaldare gli animi

Bruxelles ha alzato il pollice. L’Antitrust dell’Unione Europea ha approvato l’acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, subordinandola però a una serie di impegni vincolanti. L’operazione, che dovrebbe scaturire dal successo dell’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata dalla banca di piazza Gae Aulenti – attualmente sospesa – ha ricevuto luce verde sulla base del regolamento Ue sulle concentrazioni. Ma non senza qualche paletto.

L’ok europeo arriva infatti con un vincolo preciso: Unicredit dovrà cedere 209 filiali fisiche, distribuite in 181 aree del Paese in cui la fusione avrebbe determinato un'eccessiva concentrazione. Proprio in quelle “zone grigie” Bruxelles aveva ravvisato rischi per la concorrenza nei servizi bancari retail e alle piccole e medie imprese. Senza contromisure, le due banche unite avrebbero potuto raggiungere, secondo la Commissione, un “potere di mercato eccessivo”, con effetti potenzialmente nefasti per i clienti: meno concorrenza, prezzi più alti, scelte più ristrette.

“Gli impegni proposti risolvono pienamente le preoccupazioni in materia di concorrenza”, si legge nella nota della Commissione, che sottolinea come la cessione delle filiali elimini le sovrapposizioni e garantisca la tenuta competitiva del mercato. Nessuna criticità, invece, per i servizi rivolti alla clientela corporate o per il rischio di cartelli a livello nazionale, vista la natura “frammentata e competitiva” del settore bancario italiano e la “scarsa trasparenza” sui prezzi.

Bruxelles ha anche respinto la richiesta dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) di farsi carico dell’istruttoria a livello nazionale. La Commissione ha fatto sapere di non ravvisare “motivi validi per un rinvio all’Italia”, sottolineando l’interesse strategico dell’Ue a monitorare settori chiave come quello bancario e assicurativo. Non solo: “Abbiamo competenze consolidate nell’analisi dei mercati bancari” – fanno sapere da Palazzo Berlaymont – e dunque è l’Europa, non Roma, la sede più adatta per valutare l’operazione.

Ma non è finita qui. Perché sul dossier Unicredit-Banco Bpm pende ancora la spada del golden power. Lo scorso 18 aprile il governo Meloni ha attivato il potere speciale, solitamente riservato a operazioni straniere in settori strategici, per mettere sotto esame un’operazione tutta italiana. Una scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio. In attesa del verdetto di Bruxelles su questo fronte – che non ha ancora una data – l’esecutivo ha imposto condizioni pesanti: la completa uscita di Unicredit dalla Russia, il mantenimento dei titoli di Stato in pancia ad Anima (che verrebbe inglobata con Banco Bpm), e limiti più stringenti nel rapporto tra depositi e prestiti. Paletti che non sono andati giù ad Andrea Orcel, ceo di Unicredit, che ha avvertito chiaro e tondo: se queste condizioni restano così come sono, “l’operazione salta”.

In attesa del prossimo capitolo, il risiko bancario italiano torna a scaldare gli animi. Con Bruxelles che si prende la scena, Roma che prova a restare in partita e i colossi del credito che si preparano alla partita decisiva.