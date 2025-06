ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte dallo spazio all'ospizio. Arriva il pensionato di Leonardo

Cambio al vertice del Distretto Aerospaziale, con il manager De Mitri che prende il posto della professoressa Quagliotti. Ma la mossa della Regione fa storcere il naso a più di qualcuno. Intanto il Polo di Corso Marche è ancora in alto mare

Più che allo spazio, il Piemonte guarda all’ospizio. Il nuovo presidente del Dap (Distretto Aerospaziale Piemonte) sarà Maurizio De Mitri, manager di Leonardo ora in pensione. Dovrebbe restare come direttrice attuale presidente, l’ottuagenaria Fulvia Quagliotti, già docente del Politecnico di Torino. Un avvicendamento che farà discutere, sia per la scelta del cambio al vertice che per le modalità con cui è avvenuta.

L’uomo forte di Leonardo

Maurizio De Mitri ha passato in Leonardo un’intera carriera, quando si chiamava ancora Finmeccanica, e negli anni è stato nel board del Consorzio Eurofighter, direttore generale di Leonardo International e amministratore delegato di Leonardo Germania. Una figura di altissimo profilo, ma forse proprio per questo rischia di essere un pesce fuor d’acqua in un contesto come quello dell’aerospazio torinese: un dirigente abituato a trattare con i grandi attori istituzionali è la figura giusta per garantire la sinergia tra le realtà del territorio che partecipano al distretto aerospaziale? Più di qualcuno avrebbe preferito una figura di raccordo tra gli atenei e le piccole imprese, e magari con qualche anno in meno.

La mossa di Tronzano

La decisione di sostuire Quagliotti con De Mitri sarebbe frutto di un accordo tra l’assessore regionale allo sviluppo Andrea Tronzano e l’Unione Industriali di Torino, con il primo che ha dato mandato alla sua direttrice Giuliana Fenu di pubblicare un bando ad hoc, spiazzando così il resto della Giunta regionale, a cui spetta la nomina: l’assessore avrebbe fatto intendere che la riconferma di Quagliotti fosse scontata, e si sono ritrovati con un nuovo presidente a loro insaputa. Non dovesse esserci consenso unanime nella Giunta, la nomina di De Mitri potrebbe slittare a dopo l’assemblea del Dap di martedì prossimo, con Quagliotti che riceverebbe una proroga. L'Unione Industriali piazza il colpo anche sulla vicepresidenza, con Andrea Romiti, attuale vicepresidente di Amma con delega proprio all'aerospazio, che prenderà il posto dell'ex manager di Avio Giacomo Martinotti.

Poche idee ma confuse

L’avvicendamento alla presidenza del Distretto aerospaziale è emblematico della confusione che ruota attorno al progetto della città dell’aerospazio, che da progetto sorgerà nell’area Leonardo di Corso Marche. Ma a quasi due anni dall’avvio dei lavori, di passi avanti ne sono stati fatti pochi, e non è nemmeno chiaro se Leonardo cederà l’intero plesso alla nuova costruzione o ne manterrà almeno una parte per sè. Curioso poi come un progetto così ambizioso e d’interesse strategico, non solo per il Piemonte, non veda il coinvolgimento attivo del governo nazionale. Sarà De Mitri l’uomo giusto per dare un’accelerata?