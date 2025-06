Rubano antizanzare e adesivi per dentiere, tre arresti

Tre persone, tutte originarie dell'est Europa e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state arrestate dai carabinieri di Verbania dopo un furto messo a segno in un supermercato di Gravellona Toce (Vco). Il bottino consiste in alcuni capi d'abbigliamento e in numerose confezioni di tavolette antizanzare e adesivi per dentiere, per un totale di circa 800 euro. Nel parcheggio del supermercato è stato trovato un carrello pieno di merce rubata, abbandonato probabilmente per il timore di venire scoperti, mentre nell'auto su cui i tre viaggiavano è stata rinvenuta merce per altri duemila euro, sottratta presumibilmente da altri negozi fuori provincia. Il valore complessivo dei prodotti sottratti ammonta a circa quattromila euro.