Sciopero mezzi pubblici a Torino, per Usb adesione 65-70%

E' tra il 65 e il 70% - secondo i sindacati di base - l'adesione allo sciopero dei mezzi pubblici a Torino. E' in funzione la metropolitana. L'azienda non fornisce al momento dati. I mezzi pubblici circolano comunque regolarmente nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sul fronte ferroviario i treni regionali del Piemonte viaggiano regolarmente perché non sono interessati dallo sciopero. Per ora non si segnalano neppure particolari disagi sull'Alta velocità e sugli Intercity. All'aeroporto di Torino sono stati cancellati due voli Volotea, uno in arrivo da Napoli alle 16,35 e l'altro in partenza per Olbia alle 17,05.