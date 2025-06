Logo e l'ego

Dicono che… tra le priorità di una Regione con i conti della sanità in profondo rosso e le liste d’attesa da accorciare ancora di molto, non possa mancare il restyling dei loghi di tutte le Asl e le aziende ospedaliere del Piemonte. Non si spiega altrimenti, la pur difficilmente spiegabile decisione dell’assessore Federico Riboldi di ridisegnare tutti i simboli delle aziende affidandosi a una società che sfornerà i nuovi loghi pronti a finire su carta intestata, siti internet, auto aziendali, segnaletica in ospedali e uffici. Certo non si tratterà di un esborso il cui risparmio potrebbe cavar fuori dai guai i conti della sanità piemontese, ma resta un dubbio. Dopo aver annunciato tagli alle spese improduttive e approntato all’uopo financo l’ennesima task force, Riboldi metterà quella per i nuovi simboli aziendali tra quelle produttive?