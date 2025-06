Gruppo Cassa Centrale Banca, in aumento filiali nel 2024

Crediti verso clientela in crescita a 4,1 miliardi in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta(+1,4%), raccolta indiretta in aumento a 5 miliardi (+6%) e raccolta diretta a 6,2 miliardi (+2%). E' quanto prevede il Piano Strategico per il periodo 2025 - 2027 del Gruppo Cassa Centrale, gruppo bancario cooperativo italiano, per le banche affiliate del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. In queste tre regioni operano sei banche affiliate al gruppo, tra le quali la Banca di Cherasco. La presenza territoriale è assicurata dalle 139 filiali in 99 Comuni nelle province di Cuneo, Torino, Aosta, Genova, Imperia e Savona. In 24 di questi Comuni, le Bcc affiliate rappresentano l'unica presenza bancaria, a conferma dell'importanza assegnata alla prossimità, nella costruzione della relazione con soci e clienti. Nel corso del 2024 il numero di filiali è cresciuto ancora, in netta controtendenza rispetto alle dinamiche che vedono un processo di riduzione della presenza fisica sul territorio da parte del resto del sistema bancario italiano. Il supporto allo sviluppo delle comunità locali è testimoniato dalla dinamica delle nuove erogazioni di credito nel corso del 2024, pari a 737 milioni (+17,8%), che hanno consentito di raggiungere 3,9 miliardi di finanziamenti netti a clientela, rappresentativi del 8,1% del totale del Gruppo Bancario. "Le Bcc affiliate sono il cuore pulsante del nostro gruppo e incarnano, con la loro presenza capillare, i valori fondanti della cooperazione: mutualità, responsabilità e vicinanza. In un contesto in cui molte realtà bancarie riducono la loro presenza fisica, noi scegliamo di investire nei territori, rinsaldando la rete di relazioni e servizi. Il Piano Strategico 2025-2027 nasce per rafforzare questo modello, rendendolo ancora più solido, innovativo e capace di rispondere alle sfide locali con strumenti su misura" afferma Sandro Bolognesi, amministratore delegato di Cassa Centrale Banca.