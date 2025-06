ECONOMIA DOMESTICA

Sciopero dei metalmeccanici, migliaia di operai in piazza a Torino

Manifestazioni in tutta Italia per chiedere il rinnovo del contratto con Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica. Sul palco di Piazza Castello è intervenuto il segretario nazionale Fiom Samuele Lodi: "Industriali vecchi e irresponsabili"

Le tute blu si riprendono le strade di Torino, almeno per qualche ora. Migliaia di metalmeccanici, arrivati da ogni angolo del Piemonte, hanno sfilato da piazza XVIII Dicembre a piazza Castello, sotto lo striscione che non lascia spazio a fraintendimenti: “Vogliamo il contratto”. Otto ore di sciopero, indette da Fim, Fiom e Uilm, per scuotere Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica, accusate di un atteggiamento “gretto e irresponsabile” nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale.

La mobilitazione, che ha registrato adesioni molto alte nelle fabbriche piemontesi, già profondamente intaccate dalla crisi di Stellantis, è parte di una protesta nazionale che coinvolge tutto il Paese. Da Bologna ad Ancona, da Napoli a Porto Marghera, i lavoratori hanno risposto compatti: “Senza contratto, il Paese si blocca”. A Torino, il corteo ha visto delegati da ogni provincia prendere la parola, ma è stato il segretario nazionale della Fiom, Samuele Lodi, a scaldare gli animi: “Scioperiamo per salari dignitosi, oltre l’inflazione. Scioperiamo contro chi si chiude a riccio senza motivo. Il contratto ce lo andiamo a prendere!”.

Lodi non ha risparmiato critiche agli industriali, definiti “vecchi e irresponsabili”, e ha puntato il dito contro la cassa integrazione che, a Torino, “appesantisce i salari”. Ma il messaggio è chiaro: la lotta non si ferma. “Quaranta ore di sciopero sono un sacrificio enorme per i lavoratori, ma l’adesione cresce. Non è solo una questione di contratto, è in gioco la contrattazione stessa”, ha tuonato. Speranze riposte nel 10 luglio, quando Federmeccanica eleggerà il nuovo presidente, Silvano Simone Bettini. “Se non riapriranno il negoziato, gli scioperi saranno ancora più pesanti”, avverte Lodi.

Dello stesso avviso Ferdinando Uliano, segretario generale Fim Cisl, che da Bologna – dove 10mila metalmeccanici hanno manifestato – ha ribadito: “Federmeccanica deve dirci subito se intende trattare. Altrimenti, le iniziative saranno ancora più dure”. A Napoli, Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, ha chiuso il corteo in piazza Matteotti: “Le fabbriche sono vuote, le piazze piene. Federmeccanica non si presenta al tavolo, ma noi vogliamo aumenti salariali, stabilità per i precari, salute e sicurezza”.

A Torino, il serpentone di bandiere sindacali ha attraversato il cuore della città, sussulto di un’industria che non vuole arrendersi. “È una data da ricordare”, ha detto Rocco Palombella, segretario Uilm, da Porto Marghera. “Due milioni di lavoratori meritano un contratto che rilanci l’industria e i consumi. L’assenza di Federmeccanica e della politica è inaccettabile”. La palla passa ora agli industriali, che finora son stati di tutt'altro avviso.