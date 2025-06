FIANCO DESTR

Passerella mesta per Chiarelli, assessora "dimezzata" da FdI

Poco più di una comparsata la presenza ieri al gran galà del The World's 50 Best Restaurants. Il tentativo di accalappiare Lollobrigida per perorare la sua causa si schianta contro il muro eretto dal partito. Che ha deciso: via le deleghe di Turismo e Sport

A dispetto del caldo torrido del party organizzato da Massimo Bottura all’Auditorium del Lingotto, in occasione di The World’s 50 Best Restaurants, ieri è calato il gelo di Fratelli d’Italia sull’assessora piemontese Marina Chiarelli, da settimane sotto pressione e ora a un passo da un ridimensionamento che sa di bocciatura. Ieri sera, tra i flash del red carpet e il codazzo di vip — dal presidente di Stellantis John Elkann, accompagnato da Lavinia Borromeo, al governatore Alberto Cirio — c’era anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, big meloniano ed ex “cognato d’Italia”, marcato a uomo da un drappello di fedelissimi di FdI: dall’assessore Paolo Bongioanni al senatore Gaetano Nastri.

L’obiettivo? Impedire che la Chiarelli, alla caccia disperata di un colloquio vis-a-vis con “Lollo”, riuscisse a perorare la sua causa, fornendo la sua versione della vicenda che la vede protagonista. Un tentativo vano, a quanto pare, per l’indisponibilità del ministro a farsi trascinare nella diatriba superando le gerarchie di partito e perché il Politburo di via della Scrofa, come da lui stessi confidato, avrebbe già emesso il verdetto: l’assessora perderà le deleghe al Turismo e allo Sport, mantenendo solo la Cultura e qualche “frattaglia” amministrativa, come Politiche giovanili e Pari opportunità. Nessuna compensazione in vista (si era ventilato il Commercio), e il Turismo — da sempre nel mirino di Bongioanni, che ne ha già rosicchiato una parte — finirà nelle mani del “Caimano” cuneese, insieme con ogni probabilità allo Sport. Sullo sfondo ma sempre più lontano resta il nome di Maurizio Marrone, che paga la resistenza interna a un suo ulteriore rafforzamento.

A poco sono servite le manovre della Chiarelli, che avrebbe cercato di appellarsi ai suoi legami con Arianna Meloni, ex moglie di Lollobrigida e vera reggente del partito dopo il trasferimento di Giorgia a Palazzo Chigi, scatenando l’ira delle due uniche titolate a tenere rapporti con la “sorella d’Italia”: Augusta Montaruli e Elena Chiorino. È proprio ad Arianna, raccontano i bene informati, che è stato affidato il compito di comunicare all’assessora il demansionamento, con l’invito a ingoiare il rospo senza fare storie. Una mediazione che, per ora, scongiura il licenziamento in tronco auspicato da alcuni, in primis il segretario regionale Fabrizio Comba, furente con la Chiarelli anche per il “furto” di un suo storico collaboratore e per un contributo elettorale irregolare di 2.500 euro, ora sotto indagine.

A breve la palla passerà a Cirio, maestro nell’arte della dissimulazione, che dovrà dare forma amministrativa alla decisione politica. Il presidente della Regione, come suo costume, proverà a mascherare l’operazione con un comunicato al miele, parlando di necessaria “razionalizzazione delle competenze” e “rafforzamento dell’azione di governo”. Insomma, aria fritta per nascondere la vera ragione del provvedimento. Dietro il maquillage lessicale resta un fatto: Chiarelli è declassata e il red carpet torinese, anziché un’occasione di rilancio, si è trasformato in un’amara passerella verso il tramonto.