Delmastro, detenuto che lavora delinque solo nel 2% dei casi

"Il lavoro non è un premio, ma una palestra di cittadinanza". L'ha affermato il sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro in una conferenza stampa oggi in Regione Piemonte a Torino, con la vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione, Elena Chiorino, e il direttore del Dap, Ernesto Napolillo, analizzando le opportunità offerte dalla Legge Smuraglia per fare lavorare i detenuti, tra incentivi, crediti d'imposta e veri percorsi di formazione. "Un detenuto che lavora - ha aggiunto Delmastro - ha solo il 2% di possibilità di tornare a delinquere. Il lavoro dà dignità, senso del dovere e speranza. È il più potente strumento di giustizia sociale e sicurezza. Non esiste vera sicurezza senza una dimensione trattamentale seria - ha concluso Delmastro -. Il lavoro riduce la frustrazione, previene i suicidi, restituisce motivazione e alleggerisce il carico su chi lavora ogni giorno negli istituti. È quindi un investimento in dignità, legalità e sicurezza per tutti".