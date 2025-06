Cerutti (Lega), farò interrogazione su maltrattamenti Pinerolese

"In relazione alle notizie emerse riguardo presunti gravissimi episodi di maltrattamenti e violenze ai danni di persone con disabilità in una struttura del Pinerolese, ritengo doveroso fare chiarezza su quanto accaduto". Lo dichiara il consigliere regionale Andrea Cerutti (Lega Piemonte). "Per questo motivo - prosegue Cerutti - depositerò lunedì un'interrogazione per chiedere alla Regione aggiornamenti puntuali sul caso e per verificare se siano già stati attivati controlli o iniziative da parte delle autorità competenti". "Fatti di questa natura - conclude - richiedono attenzione e trasparenza. È giusto che l'istituzione regionale segua con la massima attenzione l'evolversi della situazione".