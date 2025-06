Dà fuoco a un alloggio e urla Allah Akbar nel Vercellese

Ha tentato di dare fuoco a un appartamento nel Vercellese e, mentre veniva caricato in ambulanza avrebbe urlato frasi sconnesse in lingua araba, pronunciando ripetutamente: "Allah Akbar". È accaduto questa mattina a Santhià e si tratta di un uomo di origine straniera, ha cercato di dare fuoco a un'abitazione al piano terra di via Tricerri. L'uomo, stando alle prime informazioni, avrebbe accatastato all'interno dell'alloggio rifiuti e materiale infiammabile, per poi dare tutto alle fiamme con l'ausilio della benzina. Sono ancora ignoti, al momento, i motivi per cui avrebbe deciso di commettere questo gesto. L'appartamento che ha preso fuoco si trova al piano terra di una palazzina di due piani. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e l'uomo è stato allontanato inizialmente dai militari, poi soccorso dal 118, mentre i vigili hanno estinto le fiamme. Davanti alla palazzina di due piani si sono radunate decine di persone e di residenti nelle vie limitrofe. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto la sera prima aggirarsi ripetutamente davanti all'abitazione con atteggiamento sospetto.