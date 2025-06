LA SACRA RUOTA

Stellantis fa i conti degli asset: rispunta la vendita di Maserati

Nonostante la nuova e (debole) smentita ritorna con forza l'ipotesi della cessione del Tridente. A rilanciarla è Reuters, secondo cui l'eventuale spin-off si inserirebbe in una più ampia strategia di revisione del portafoglio di 14 marchi

Dietro le quinte del colosso italo-francese dell’auto, Stellantis, si riapre il dossier Maserati. Non è solo una suggestione, né l’ennesima fuga in avanti della stampa specializzata: la possibilità di cedere lo storico marchio del Tridente è oggi una delle opzioni reali sul tavolo del gruppo guidato – da lunedì – da Antonio Filosa, il nuovo amministratore delegato fresco di nomina.

Secondo quanto riferito da fonti qualificate a Reuters, le riflessioni sul destino della casa modenese sarebbero iniziate già prima dell’ingresso di Filosa. Dunque, un ragionamento maturato ai piani alti, con una regia che porta dritta al presidente John Elkann, che avrebbe chiesto garanzie sulla sostenibilità dei 14 marchi Stellantis nei colloqui con i candidati alla successione di Carlos Tavares, dimessosi lo scorso dicembre dopo i deludenti risultati sul mercato americano.

In gioco c’è molto più di una ristrutturazione: si tratta di scegliere quali brand hanno un futuro e quali, al contrario, rischiano di diventare zavorra. Maserati, in questo senso, è sotto osservazione. I numeri non aiutano: nel 2024 le vendite si sono più che dimezzate, fermandosi a 11.300 unità, mentre il bilancio ha chiuso con una perdita operativa rettificata di 260 milioni di euro. Nessun nuovo modello previsto all’orizzonte, e il piano industriale precedente è stato congelato già nel 2023.

Ad aprile Stellantis ha chiamato McKinsey per un’analisi di scenario: obiettivo, valutare gli impatti dei dazi statunitensi – voluti da Donald Trump – su Maserati e Alfa Romeo, i due marchi premium del gruppo. E se formalmente Stellantis ha ribadito il proprio impegno su entrambi, fonti interne riferiscono che McKinsey sta esplorando anche l’ipotesi di una cessione del marchio di lusso. Il tutto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, ma l’idea non è più considerata un tabù, come invece lo era sotto la guida Tavares.

“Con tutto il rispetto, Maserati non è in vendita”, ha dichiarato un portavoce del gruppo. Parole che suonano più come un riflesso condizionato che come una smentita netta, soprattutto alla luce del fatto che McKinsey si è trincerata dietro un "no comment".

Il quadro internazionale non aiuta. Stellantis, come gli altri big dell’auto europea, si trova stretta tra la concorrenza delle vetture cinesi e le barriere protezionistiche americane. In questo contesto, mantenere un marchio di nicchia e in perdita come Maserati rischia di diventare un lusso difficile da giustificare. Le voci di una possibile cessione non sono nuove. Già nei mesi scorsi, Charlie Zhang, ceo di Chery International, aveva ammesso l’interesse per il marchio italiano, parlando al Sole 24 Ore dalla sede della casa automobilistica cinese. Una disponibilità mai formalizzata, ma che ha contribuito a mantenere vivo il tema di un possibile disimpegno del gruppo italo-francese.

Tutto però ruota ora attorno al nuovo ad Filosa. Toccherà a lui, una volta insediato, decidere il destino del Tridente. Il responsabile del marchio, Santo Ficili, ha lasciato intendere che il nuovo piano industriale sarà varato proprio dopo l’arrivo del ceo. Fino ad allora, Maserati resta in bilico: tra la narrazione di continuità imposta dai portavoce e una realtà fatta di perdite, nessun nuovo modello, e strategie in fase di ripensamento profondo.