SANITÀ

118 in codice rosso, gli infermieri suonano la sirena (delle ambulanze)

Emergenza al palo. Leli (Azienda Zero) dice che tutto procede, mentre si sommano intoppi a proroghe. Il trasferimento degli operatori alla Super Asl è slittato a dicembre. I sindacati compatti chiedono conto al governatore Cirio e all'assessore Riboldi

Il fischio nelle orecchie di Alberto Cirio e Federico Riboldi è quello delle ambulanze. Governatore e assessore alla Sanità del Piemonte non devono neppure chiedersi chi sta parlando di loro. Il comunicato sottoscritto da tutte le sigle sindacali che rappresentano gli infermieri è chiaro, così come la richiesta che contiene indirizzata al vertice politico della Regione per avere, una volta per tutte, risposte precise e definitive sulla vicenda dell’Emergenza 118.

A dispetto delle dichiarazioni propalate nelle scorse ore da Adriano Leli, direttore di Azienda Sanitaria Zero, secondo il quale tutto procede nel migliore dei modi e la proroga del passaggio del personale infermieristico, fissato per fine maggio e spostato al 31 dicembre è frutto di un’indicazione della Regione (come se lui fosse stato pronto all’operazione), i nodi sull’emergenza aumentano e s’intrecciano sempre di più.

Aveva fatto scalpore, suscitando reazioni anche accese, la predisposizione del commissario della Città della Salute del dettagliato elenco dell’organico composto da oltre 500 infermieri e delle dotazioni da trasferire alla Super Asl entro maggio, ma Thomas Schael non aveva fatto altro che rispettare le date. Che, invece, sono saltate proprio perché più di qualcosa si è inceppato andando ad aggiungere la questione del trasferimento degli infermieri alle altre “incompiute”, ormai citate più volte, che vanno dalla prolungata attesa di un nuovo responsabile del dipartimento in seno ad Azienda Zero passando per più di un interim nella guida di alcune centrali territoriali del 118 e lo stesso elisoccorso.

“Da tempo siamo in attesa di essere convocati per affrontare il tema del servizio dell’emergenza urgenza extraospedaliera regionale, ma ad oggi nonostante la nostra responsabilità di condividere un percorso, riscontriamo una preoccupante indifferenza alle ripetute richieste”. Così scrivono nella lettera a presidente e assessore i vertici regionali di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up.

Nella lettera i sindacati esprimono “amarezza per essere di fatto stati esclusi dalla discussione di un tema cosi importante”. Ricordano, inoltre, come nel frattempo "si sono costituiti tavoli tecnici, ai quali partecipa il direttore di Azienda Zero, ma dai quali sono state escluse le organizzazioni sindacali, che oltre a non avere legittimazione negoziale non hanno prodottio alcun risultato concreto"

La richiesta che avanzano è chiara ed è diretta proprio ai responsabili politici, gli stessi che recentemente non hanno fatto mistero di voler prendere direttamente in mano le situazioni anche rispetto alla catena di comando tecnica della sanità e in particolare alle aziende sanitarie e ospedaliere. Un atteggiamento di cui, com’è evidente, vien presto chiesto conto. “Vogliamo sapere da presidente e assessore, direttamente da loro, cosa pensano di fare sulla questione del 118. Vogliamo capire – spiega Francesco Coppolella, segretario regionale di Nursind – se hanno le idee chiare su come agire e vogliamo sentirlo da loro”. Un richiamo che seppure in toni meno diretti, ma altrettanto chiari, conclude la lettera ribadendo la necessità che all’incontro sia assicurata “la presenza della componente politica”.