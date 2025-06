PALAZZO LASCARIS

"Traditori, vigliaccata in aula". Lista Cirio contro Forza Italia (di Cirio)

Cortocircuito nel centrodestra piemontese. Bartoli, eletto nella lista civica del presidente, attacca il partito di cui lo stesso governatore è vicesegretario, dopo la bocciatura dell'emendamento su caccia e comprensori: "Ha scelto l'autosabotaggio"

Sergio Bartoli non ci sta e punta il dito contro Forza Italia, partito del governatore Alberto Cirio (di cui è vicesegretario nazionale), dopo la bocciatura del suo emendamento al decreto Omnibus sulla rimozione del vincolo dei due mandati per i presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Un episodio che, secondo Bartoli, non è solo una sconfitta politica, ma un vero e proprio “tradimento della linea della Giunta e della coerenza della coalizione”.

I franchi tiratori

L’emendamento, presentato dal consigliere della Lista Cirio in qualità di presidente della V Commissione Ambiente, aveva ricevuto il via libera della stessa Giunta regionale. Una proposta “di buon senso”, secondo l’ex sindaco di Ozegna - commissario cittadino di Azione e vicino a Daniela Ruffino, segretaria regionale del partito di Carlo Calenda - sostenuta dai territori e dalle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, ma affossata da un fuoco amico tanto inatteso quanto bruciante.A votare contro, infatti, sono stati i consiglieri di Forza Italia – Mauro Fava, Annalisa Beccaria, Debora Biglia, Davide Buzzi Langhi e Francesco Graglia – insieme a due esponenti della Lega, Luigi Icardi e Fabio Carosso. Un “paradosso istituzionale”, tuona Bartoli, che non usa mezzi termini: “Una vigliaccata, un’imboscata consumata in Aula senza confronto. Hanno tradito la linea di Cirio e della Giunta, colpendo la stabilità della maggioranza”. Parole durissime, che lasciano intravedere crepe profonde nella coalizione di centrodestra, con la discussione sul decreto Omnibus che si è trasformata nell’occasione giusta per un regolamento di conti interno: da una parte la gara a destra tra Lega e Fratelli d’Italia, dall’altra le schermaglie dell’ala moderata.

Litigio interno

La bocciatura dell’emendamento, secondo il consigliere, non è solo un affronto personale, ma un segnale preoccupante: “Siamo qui per lavorare con serietà, non per fare teatrini o imboscate. La Lista Civica Cirio Presidente non tollera atteggiamenti opportunistici”. Un messaggio che suona come un ultimatum, rivolto non solo ai ribelli di Forza Italia, ma anche a chi, nella maggioranza, potrebbe pensare di sfruttare episodi come questo per riposizionarsi. “Qualcuno ha confuso i presidenti degli Atc con i sindaci o i governatori – ironizza Bartoli – o forse il caldo estivo ha mandato in tilt il giudizio politico di una parte di Forza Italia, che ha scelto l’autosabotaggio”. Il governatore Cirio intanto assiste silente, anche quando a essere chiamato in causa è proprio il suo partito.