Lapo Elkann acquisisce quota di minoranza in Blu Scarpa

Lapo Elkann ha acquisito una quota di minoranza nella società Blu Scarpa, brand di calzature sportive di lusso fondato dal torinese Matthew Chevallard. Nel suo ruolo di sostenitore finanziario aiuterà Blu Scarpa nei suoi programmi di crescita. Lo ha annunciato la società in occasione della Milano Fashion Week Uomo. Il marchio trae ispirazione dallo stile degli anni '80 e '90, con riferimenti artistici a icone come Lucio Fontana, Georgia O'Keeffe, Donald Judd e Yves Klein. "Blu Scarpa non è solo un marchio: è un progetto culturale che, grazie a nuove risorse manageriali e finanziarie, è ora ben posizionato per entrare in una nuova dimensione e ambire a un ruolo di leadership nel proprio segmento" spiega Chevallard.