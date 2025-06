Molinari (Lega), a Torino 46 agenti e militari in più per estate

A Torino è in arrivo a Torino un incremento di forze di polizia per la vigilanza estiva. Lo annuncia il segretario della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. "Sono 46 - sottolinea Molinari - le unità aggiuntive di personale interforze di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza che arriveranno a Torino in potenziamento degli organici già presenti in città. Bene il piano del Viminale che, grazie all'impegno del sottosegretario Nicola Molteni, assegna rinforzi nelle singole province dal 1 luglio al 1 settembre. La sicurezza, anche nelle città turistiche, si dimostra prioritaria per la Lega, attenta da sempre alle esigenze dei territori".