ENTI LOCALI

Province, Meloni pronta alla riforma. Novara ultimo voto con la Delrio

Segnali di accelerazione per il ritorno all'elezione diretta. Piantedosi: "Legge prima della pausa estiva". La premier vuole la condivisione corale e affida a Ciriani l'esplorazione in Parlamento. Dopo la decadenza di Binatti, Novarese alle urne il 14 settembre

Potrebbe essere quella di Novara l’ultima Provincia ad andare al voto prima dell’attesa (contro)riforma destinata a mandare in soffitta la mai troppo famigerata legge Delrio. Nonostante le recentissime dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’accelerazione verso l’approvazione del nuovo testo e il clima sostanzialmente non ostile che si respira tra Governo e Parlamento, è oggettivamente impossibile che il prossimo 14 settembre il territorio novarese elegga con il nuovo sistema il successore di Federico Binatti, l’amministratore locale di Fratelli d’Italia decaduto da sindaco di Trecate colpito dal fuoco amico e “fraterno”.

La conta a Palazzo Natta

Non saranno, insomma i residenti della provincia come avveniva prima della Delrio, ma i Comuni attraverso il voto ponderato degli amministratori. A condurre alle urne Palazzo Natta, entro i termini previsti dalla legge (90 giorni), è l’attuale vicepresidente Andrea Crivelli, consigliere comunale del capoluogo e capogruppo della lista paraleghista Forza Novara. Sotto la cupola di San Gaudenzio si scommette, non solo sulle possibilità di tornare prima o poi al voto popolare, ma soprattutto su chi raccoglierà il testimone. In testa all’inevitabile totonomi, in questi giorni, c’è Marco Caccia sindaco di Romentino, seguito a ruota dal primo cittadino di Borgomanero Sergio Bossi, che alle ultime elezioni regionali ha resistito alle sirene di Alberto Cirio per sostenere Gianluca Godio nella corsa verso Palazzo Lascaris. Fuori dai giochi,nonostante la sua manifesta, e forse un po’ esuberante, disponibilità il sindaco di Recetto, Lido Beltrame, indigesto a una parte degli amministratori per via di alcuni atteggiamenti giudicati arroganti. Ovviamente, ci sarà pure il candidato del centrosinistra in una competizione che vede però numeri decisamente sfavorevoli, ma Pd e alleati comunque sperano che la caduta rovinosa di Binatti possa convincere alcuni sindaci e consiglieri non intruppati nei partiti a cambiare campo. Chissà.

Delrio in soffitta

Tutt’altro che semplice è stato fino ad ora far partire e condurre rapidamente a destinazione la nuova normativa che, per molti aspetti, rappresenta una restaurazione di ciò che l’allora ministro del Pd Graziano Delrio aveva in gran parte demolito, creando una sorta di mostro amministrativo con pochissime risorse e moltissimi problemi. I nodi sono politici, ma ancor più finanziari essendo necessario circa un miliardo ogni anno per riportare al precedente sistema e ruolo le Province, con il ritorno di alcune competenze nel frattempo passate alle Regioni. Nodi che a Palazzo Chigi pare esservi l’intenzione di provare a sciogliere. Le stesse dichiarazioni più che ottimistiche del titolare del Viminale fatte nel suo intervento in videocollegamento all’assembla dell’Unione Provincie Italiane della Toscana, paiono inserite in un contesto in cui l’accelerazione verso la nuova legge sia, stavolta, più di un’enunciazione di rito.

L'esploratore Ciriani

“Stiamo lavorando – ha detto Piantedosi – per fare in modo che prima della pausa estiva possiamo in qualche modo portare la legge all'approvazione, o comunque in tempi brevissimi”. Giorgia Meloni pare abbia affidato il dossier al ministro per il Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Sarebbe lui, fedelissimo meloniano, a dover sondare tutte le forze politiche per verificare l’esistenza di quella condivisione corale che tradotta nel linguaggio della premier equivale a “metterci la faccia” e considerata la conditio sine qua non per procedere. L’attenzione, inevitabilmente, è rivolta al Partito Democratico che più volte si è espresso a favore del superamento della legge del suo ex ministro, sia pure ponendo la questione delle risorse strutturali necessarie. Diverso e, per alcuni aspetti più ostico, l’atteggiamento del Movimento Cinquestelle che, per la sua scarsa presenza territoriale, non ha mai puntato sulle Province e difficilmente ingaggerà una battaglia che al voto favorirebbe altri.

I timori della Lega

La questione delle risorse, effettivamente, è pesante, come si osserva con disincanto anche nel partito che più spinge per il ritorno alle “vecchie” Province partendo dall’elezione diretta. Importanti parlamentari della Lega fanno osservare che senza quei soldi il rischio sarebbe di avere una legge che suonerebbe quasi come una beffa. Anche su questo punto Palazzo Chigi, limando attorno agli 800 milioni la cifra, parrebbe intenzionato a procedere, pur non essendo chiaro ad oggi dove si prenderebbe ogni anno quella somma.