Bongioanni, bene aggiornamento norma su fauna selvatica

"Finalmente, dopo oltre trent'anni si aggiorna una legge, la 157 del 1992, che regola la gestione della fauna selvatica nel nostro Paese. È una norma che nel frattempo era diventata del tutto obsoleta. Fotografava un'Italia che non c'è più e non era più in grado di fornire spazi e strumenti adeguati per contrastare fenomeni come l'invasione dei selvatici fino nei centri delle nostre città, la diffusione di specie dannose alle colture anche per effetto del cambiamento climatico, della regressione delle aree coltive a vantaggio di quelle incolte e boschive". Lo dichiara Paolo Bongioanni, assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, commentando l'informativa resa in Consiglio dei Ministri dal ministro Francesco Lollobrigida su una proposta a firma dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti di modifica della legge di protezione della fauna selvatica e la regolamentazione dell'attività venatoria. "Sono scenari che forse allora nessuno avrebbe saputo prevedere, - aggiunge l'assessore piemontese - ma che oggi emergenze reali come la lotta alla peste suina africana e i pesantissimi danni inflitti dai selvatici all'economia agricola rendono assolutamente prioritari nell'intervento del legislatore". Bongioanni si augura che la proposta si concretizzi in "un iter parlamentare rapido e sereno". "Formulo il mio plauso al ministro Lollobrigida - precisa - cui assicuro la mia piena collaborazione per una pronta attuazione sul territorio piemontese delle nuove norme che saranno stabilite dal Parlamento".