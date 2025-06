Strada dell'Assietta verso la riapertura, in corso i lavori

Sono in corso, da parte di Città metropolitana, le operazioni di pulizia, ripristino e messa in sicurezza della carreggiata della strada provinciale 173 dell'Assietta, la cui totale riapertura è prevista il primo luglio, anche se per la conferma ufficiale è necessario attendere la prossima settimana. Nel frattempo ci sarà una deroga temporanea alla chiusura invernale domenica 29 giugno, per la gara di mountain bike La Via dei Saraceni, che interesserà il tratto della Provinciale 173 tra il Colle Blegier e il Colle Basset. La strada, totalmente sterrata, ha bisogno di interventi per la rimozione di slavine, massi e pietrisco, la risistemazione della segnaletica verticale danneggiata dalle nevicate e dalle slavine e, quando necessario, il rifacimento di muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata. La prima fase delle operazioni consente di disporre di un quadro complessivo della percorribilità dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città Metropolitana. Prima della riapertura estiva dell'intera strada vengono eseguiti tutti gli interventi eventualmente necessari sui muri di sostegno e su quelli a monte della carreggiata sterrata, che viene come sempre lavorata e livellata dove necessario. Dopo la riapertura la strada rimarrà percorribile fino al 31 ottobre, salvo emergenze causate dal maltempo o nevicate precoci che dovessero rendere insicura la circolazione. Anche quest'anno verrà emanata un'ordinanza specifica per la regolamentazione del transito estivo ed è prevista la totale chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 nelle giornate del mercoledì e del sabato nei mesi di luglio e agosto, salvo una deroga in occasione della Festa del Piemonte, in programma sabato 19 e domenica 20 luglio.