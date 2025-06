L'estate si apre con maltempo centronord, ma sarà breve parentesi

L'estate astronomica, quella che prende il via oggi 21 giugno, si apre con temporali e grandine al Nordest, seguito nel pomeriggio di oggi da Liguria e Toscana costiera, e dalla sera dalla bassa Toscana e dal Lazio. Ma sarà solo un rapido transito della perturbazione, peraltro non esente da fenomeni a tratti forti: domenica in tarda mattinata, in ogni caso, tutto sarà già passato, ma le temperature torneranno subito a risalire. Durante il primo weekend estivo, infatti, avremo valori ben superiori ai 33-35°C su gran parte del Centro-Sud. Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', secondo il quale da domani in poi "entreremo gradualmente in una fase stabile e sempre più calda con una nuova fiammata africana durante la prima settimana dell'estate". Non si escludono picchi di 40°C anche in Pianura Padana, l'afa sarà opprimente nei fondovalle e vicino al mare, le notti saranno tropicali. Nel dettaglio: Sabato 21: Al Nord: sole e caldo salvo temporali forti al Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato, molto caldo; temporali dal pomeriggio sulla Toscana. Al Sud: soleggiato. Domenica 22: Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: temporali fino al mattino sul settore tirrenico poi prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato e caldo. Lunedì 23: Al Nord: soleggiato e più caldo; rovesci su Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. TENDENZA: nuova settimana con caldo africano in intensificazione.