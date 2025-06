Operaio forestale morto sul lavoro, accertamenti di Spresal

Sono in corso gli accertamenti da parte del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) dell'Asl Vco per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale ieri ha perso la vita Sandro De Marchi, operaio forestale della Regione Piemonte, precipitato per circa cento metri mentre era impegnato a pulire i sentieri nei boschi di Calasca-Castiglione (Verbano-Cusio-Ossola). Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il 62enne sia precipitato perché avrebbe ceduto una recinzione, presente lungo il sentiero, a cui l'uomo era appoggiato, forse in un momento di pausa dal lavoro. Non si tratterebbe di una recinzione collocata per il cantiere, ma di una struttura già presente sul posto.