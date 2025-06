GLORIE NOSTRANE

Appendino tamburina al corteo, fischi social per l'ex sindaca

Scesa in piazza a "fare rumore" contro il "silenzio di Meloni" la deputata pentastellata si è scatenata a colpi di tamburo. Una performance che però non è stata particolarmente apprezzata: "Cosa si fa per un voto in più" - VIDEO

Si dice che per fare politica bisogna avere fiuto o, almeno, orecchio. Ma Chiara Appendino, ieri al corteo dei metalmeccanici a Torino, ha preferito il ritmo alla melodia: bacchette alla mano, si è messa a suonare i tamburi tra le fila della Fiom, dando vita a una performance che ha fatto più rumore sui social che in piazza. E non sempre in senso positivo. Perché se c'è una cosa che la “madamin di Cit Turin” continua a dimostrare, è una certa disinvoltura – per non dire superficialità – nel confondere il simbolico con il concreto, la rappresentazione con la realtà.

“Contro il silenzio di Meloni, noi facciamo rumore”, ha scritto sui social, pubblicando il video in cui si esibisce con espressione bellicosa a battere la grancassa. “Non si può restare in silenzio davanti a milioni di persone che si spaccano la schiena per stipendi miseri e non arrivano a fine mese tra precarietà, impieghi part-time e contratti a chiamata in cui scopri il venerdì sera se il lunedì avrai ancora un lavoro. Noi siamo e restiamo al loro fianco in questa battaglia per la dignità”.

Fare casino o politica?

Rumore sì, ma fuori tempo. Perché l’effetto ottenuto non è stato quello della mobilitazione operaia, quanto piuttosto della parodia involontaria. Non è la prima volta che l’ex sindaca si lancia in mosse ad effetto. Il suo curriculum politico è costellato di slogan, dirette social, gesti plateali. Ma questa volta, anche tra i suoi follower, qualcosa si è rotto. Basta scorrere i commenti sotto il suo post LinkedIn per misurare il grado di fastidio suscitato dalla performance. Il pubblico social, di solito abbastanza benevolo nei suoi confronti, stavolta si è mostrato più che perplesso: “Andare a lavorare no? (Oppure a cercarlo)”, ha commentato un utente. “Performance inutile”, ha scritto qualcun altro. E ancora: “Ma davvero pensi che la dignità dei lavoratori si difenda a colpi di tamburo?”. “A cosa serve?”, scrive un follower su Linkedin, tagliente quanto un tamburo indemoniato. “Cosa fa di lavoro questa?”, chiede un altro, incredulo, ricevendo per risposta un lapidario: “Poveretta”. E ancora bordate: “Un po’ come il Negroni sbagliato, anzi peggio”, “Notare la faccia soddisfatta quando sbatte sul tamburo. Penserà: un voto in più”.

Al netto dei commenti più velenosi messaggio era chiaro: il populismo da piazza, se suonato male, stona. Critiche che colpiscono nel segno: non l’impegno politico, ma l’inconsistenza della rappresentazione. Perché tra il rumore della protesta e il frastuono della comunicazione personale, la Appendino sembra sempre piuttosto interessata a restare nel frame che a incidere nella realtà.

Del resto, il contrasto era evidente. Lei, Chiara, figlia di Domenico Appendino, ex top manager di Prima Industrie, con studi alla Bocconi e trascorsi da manager della Juventus, oggi riscoperta pasionaria da corteo, in compagnia dei fischietti e dei caschi gialli. Più che una svolta, un ritorno. Perché la Appendino, nonostante il pedigree borghese, alla galassia della sinistra radicale ha sempre strizzato l’occhio.

Sinistra da passerella

Nel 2016, la Fiom contribuì alla sua elezione. Il suo allora leader – oggi segretario regionale della Cgil – Giorgio Airaudo si candidò a sindaco sottraendo voti a Piero Fassino al primo turno, e al secondo li dirottò su di lei, garantendole la vittoria. Un’operazione perfettamente riuscita, che segnò l’inizio del flirt tra l’Appendino e quella sinistra “alternativa” che gravita attorno a movimenti, comitati, sindacati e associazioni. A fare da ponte, Marco Grimaldi, oggi vicecapogruppo di Avs alla Camera, per cinque anni suo alleato-ombra a Palazzo Civico.

Un’alleanza politica che ieri è tornata a battere il tempo, anzi il tamburo, nelle vie del centro. Con risultati scenografici, ma non necessariamente efficaci. Perché il problema non è il gesto in sé, quanto la percezione. Il tamburo suonato con foga ha finito per rivelare, magari involontariamente, tutta la distanza tra la scena e il ruolo. Sembra il sintomo di una politica che, non sapendo più che dire, prova almeno a farsi vedere. Per i metalmeccanici, la battaglia è per il contratto nazionale, gli stipendi, le condizioni di lavoro. E vedere un’ex sindaca, oggi parlamentare, scendere in strada a suonare come un’alunna delle medie al saggio di fine anno, ha fatto sicuramente piacere ma non le ha risparmiato frecciatine, per quanto benevole.

Populismo da spettacolo

La Appendino sa bene che il M5s, di cui è vicepresidente nazionale, ha bisogno di visibilità, di gesti simbolici, di prove d’appartenenza. Ma stavolta, nella foga di “fare rumore”, ha fatto solo casino. Ha confuso l’attivismo con l’attività musicale, dimenticando che tra la protesta operaia e la sceneggiata c’è un abisso. E che i tamburi, a volte, assordano. Insomma, il rischio è quello di dar vita a sorta di “scenario fringe” in salsa mainstream. Quando il potere si traveste da popolo, il risultato è sempre grottesco. E Chiara, da buona borghese, avrebbe fatto meglio a tenere il ritmo... ma del buon senso.