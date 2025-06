SANITÀ

Stipendi tagliati ai medici del 118

Azienda Sanitaria Zero avvisa le Asl: "Non rimborseremo più di 80 euro l'ora". Peccato che la gran parte delle prestazioni aggiuntive dei dottori siano stipulate per 100 euro. Sindacati e aziende in allarme. Probabile che non pochi professionisti rinuncino

Una sforbiciata di 20 euro all’ora agli stipendi dei medici dell’Emergenza 118 del Piemonte. E’ quella che si annuncia e, non senza motivo, viene temuta dai molti professionisti che operano nel settore e, in particolare, da coloro che avevano risposto all’appello dalle varie Asl da cui dipendono per rafforzare un servizio da tempo in affanno per carenza di personale.

Proprio nelle aziende sanitarie e ospedaliere la circolare inviata da Azienda Sanitaria Zero è arrivata come ul fulmine a ciel sereno e la tempesta già si annuncia su più fronti. Nella lettera il direttore della Super Asl, Adriano Leli ricorda che “per il personale medico, le aziende saranno rimborsate sulla base della tariffa oraria prevista dal vigente contratto, pari a 80 euro”.

Leli avvisa tutti i direttori generali che “non potrà essere riconosciuto il rimborso di eventuali maggiorazioni rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione stessa (nazionale e aziendale), non essendo Azienda Zero destinataria di alcun finanziamento che lo consenta”. Il problema è che la gran parte delle prestazioni aggiuntive pagate ai professionisti che prestano servizio nel 118 non sono retribuite con 80, bensì 100 euro l’ora.

Una cifra, quest’ultima, peraltro rivendicata dalla Regione come ulteriore impegno proprio per riconoscere l’attività particolare nell’emergenza e cercare di attrarre, come in parte avvenuto, quei professionisti necessari per sopperire a un organico insufficiente.

Solo sul territorio torinese sono altre 300 i medici ospedalieri che coprono la gran parte dei turni del 118 e ai quali è, appunto riconosciuta la cosiddetta prestazione aggiuntiva, quindi oltre l’orario si servizio, che è ad oggi di 100 euro. La questione riguarda, tuttavia, l’intero territorio piemontese e l’avviso inviato da Azienda Zero potrebbe presto far sentire i suoi effetti, non certo positivi. Se poi si aggiunge che ai colleghi che sono impegnati nella riduzione delle liste d’attesa è confermata dalla Regione la cifra di 100 euro l’ora, la discriminazione appare evidente. Ulteriore problema che in queste ore si sta affacciando nelle Asl così come nelle aziende ospedaliere è quello dell’incognita sulla retroattività della disposizione, ovvero - come segnala più di un medico direttamente coinvolto – a turni già fatti si scoprirebbe che la remunerazione pattuita viene tagliata del 20 per cento. Altra questione, ancora, rischia di ricadere sui bilanci già pesantemente in rosso delle aziende che per pagare quanto concordato con i medici dovrebbero sborsare di tasca propria quei 20 euro l’ora che la Regione tramite Azienda Zero non riconosce. La stessa Super Asl che, va ricordato, avrebbe dovuto inglobare tutti i medici del 118 attualmente forniti da quattro aziende ospedaliere, passaggio procrastinato a fine anno.

E proprio in una di queste aziende, la più grande, l’ultima convenzione stipulata ad inizio anno dall’allora vertice della Città della Salute prevede 100 euro l’ora per le prestazioni aggiuntive. Ma quello di corso Bramante è tutt’altro che un caso isolato, tant’è che la questione, giunta inattesa, sta provocando reazioni dei sindacati e forti preoccupazioni nei vertici delle Asl in tutto il Piemonte. Con il rischio, sempre più concreto di vanificare i tentativi di fronteggiare la scarsità di medici e le immaginabili conseguenze su un servizio di vitale importanza per la popolazione.