Maltempo, notte di lavoro in Casalese e Alessandrino

Circa 70 interventi completati, quasi 180 in coda per i vigili del fuoco del comando di Alessandria dopo i violenti temporali, con anche vento e grandine, che si sono abbattuti sull'intero territorio della provincia dalla tarda serata di ieri. È un primo bilancio e il lavoro è proseguito tutta la notte, in particolare per allagamenti, alberi e pali pericolanti e caduti, oltre a soccorsi a persone bloccate con le auto nei sottopassi o in ascensori. A Casale Monferrato il sindaco Emanuele Capra e il vicesindaco Luca Novelli hanno rimarcato l'impegno di protezione civile, polizia locale e municipalizzata Am+, sul campo per ore. Anche nei prossimi giorni si proseguirà per il completo ripristino delle condizioni di normalità. Criticità sono state registrate anche nel vicino Valenzano. Giorgio Abonante, primo cittadino di Alessandria, ha seguito personalmente la situazione sempre con protezione civile e la partecipata Amag. Si è lavorato per pulire le strade - soprattutto nei sobborghi di Valmadonna e Valle San Bartolomeo - sperando di non far asciugare il fango e rimediare a blackout e allagamenti.