Escursionista olandese disperso in Piemonte, ricerche in corso

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in un intervento di ricerca dispersi in Val Soana, sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso tra la valle dell'Orco e la Val Chiusella, per un escursionista di nazionalità olandese di cui non si hanno notizie da mercoledì 18 giugno. L'allarme - rende noto il soccorso alpino - è stato lanciato dai famigliari nella serata di ieri. Dalle informazioni raccolte, l'uomo era impegnato in un trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi con ultimo contatto certo presso il rifugio Bruno Piazza in Valchiusella. Dalle prime verifiche effettuate dai tecnici del Soccorso Alpino è stato individuato un secondo riscontro presso la Locanda dell'Aquila a Piamprato, Comune di Valprato Soana, da dove l'uomo è partito la mattina del 18 giugno affermando di essere diretto al rifugio Dondena, in Valle d'Aosta; qui non risulta registrato un suo passaggio. Dalle verifiche del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivato nel corso della notte, risulta che il cellulare del disperso ha agganciato una cella telefonica in un'ampia zona della Val Soana, a monte della frazione Campiglia Soana. I contatti del cellulare con il ripetitore si interrompono poco dopo la mezzanotte di giovedì 19 giugno. In questo momento le squadre del Soccorso Alpino si stanno portando in quota per verificare l'area indicata dalle segnalazioni telefoniche.