Farmaci scaduti da tempo, denunciato medico nel Torinese

Proseguono le attività dei Nas negli studi che si occupano di medicina estetica e un medico nel Torinese è stato denunciato per aver usato farmaci la cui validità risulterebbe ampiamente scaduta con potenziali ricadute sulla salute degli utenti.. Nell'indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Torino, è stato perquisito uno studio dove sono state sequestrate 44 fiale di farmaco "adrenalina", nonché una fiala dello stesso farmaco già utilizzata e riposta all'interno del contenitore dei rifiuti. Il medico è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria ed è stato deferito in stato di libertà per il reato di somministrazione di medicinali guasti attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Torino. I Carabinieri invitano quindi i cittadini "a prestare attenzione nella scelta dei professionisti e strutture per trattamenti estetici. Si consiglia di verificare la qualificazione degli operatori, oltre alla regolarità dei prodotti impiegati, consultando anche le informazioni disponibili sul sito del Ministero competente, al fine di evitare inconvenienti e possibili conseguenze negative".