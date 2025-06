Maltempo nel Vercellese, piante abbattute e allagamenti

E' rientrata nella normalità la situazione nel Vercellese dopo il maltempo che ha colpito il territorio ieri attorno alle 19. A partire dalla serata di ieri numerose squadre dei vigili del fuoco di tutta la provincia, comprese le sezioni volontarie della Valsesia e della Bassa Vercellese, sono state impegnate per numerosi interventi per piante pericolanti che hanno invaso strade o colpito automobili parcheggiate, per tetti scoperchiati e grondaie pericolanti. Squadre del Vercellese hanno collaborato con i colleghi di Biella su un incendio in abitazione. I maggiori danni sono stati registrati a Trino, dove un tratto di strada è rimasto chiuso per un tetto divelto, e il cimitero comunale resterà chiuso nelle giornate di oggi e lunedì per alcuni ripristini dei danni causati dal forte vento. Allagamenti di strade anche a San Germano e caduta di parecchi alberi nel Santhiatese, dove nella notte è rimasta interrotta la strada per Alice Castello per la presenza di una pianta. Non è stata registrata grandine.