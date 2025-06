Danni per il maltempo nel Biellese, paesi senza elettricità

Danni a case, scuole e lungo le strade nel Biellese dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio. Un'ondata di maltempo durata una quarantina di minuti che ha fatto danni per centinaia di migliaia di euro. A Cossato allagamenti e piante sulla strada con il tetto di una scuola parzialmente scoperchiato. Un albero invece ha distrutto parte del tetto della sede della Pro loco di Pray. Anche case private hanno subito danneggiamenti al tetto. Oltre sessanta gli interventi dei vigili del fuoco di Biella, Cossato e Ponzone in poche ore. E da ieri sera diversi paesi sono senza corrente. I tecnici sono all'opera per cercare di ripristinare il servizio.