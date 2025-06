CRONACA VERA

"Arrestato in Venezuela". Mistero sull'imprenditore torinese Burlò

Da novembre 2024 non si hanno sue notizie. Ignoti luogo e motivo della detenzione. La Cassazione lo aveva assolto da accusa di vicinanza alla 'ndrangheta, mentre restano aperte alcune questioni giudiziarie di natura fiscale. L'appello di legali e famiglia

Dal 9 novembre 2024 si sono perse le tracce di Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, fondatore del gruppo OJ Solution, attivo nei servizi di outsourcing e risorse umane. Considerato da molti un “genietto” del settore, negli anni aveva costruito una realtà imprenditoriale solida e dinamica, capace di espandersi a livello nazionale e di affacciarsi anche nel mondo dello sport, con sponsorizzazioni importanti. Un piccolo impero che si è sgretolato sotto il peso delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

Oggi si ha solo una certezza: Burlò si trova detenuto in Venezuela, ma le ragioni della sua custodia restano sconosciute, così come la struttura in cui sarebbe recluso. L’ultima comunicazione nota risale al 7 novembre, quando Burlò scrive al proprio avvocato in vista della sentenza della Corte di Cassazione. Due giorni dopo, un’ultima telefonata alla famiglia. Poi il silenzio. Solo mesi più tardi, nel corso di un’udienza presso il tribunale di Torino, viene depositata una breve nota del consolato italiano a Caracas: “Detenzione di Burlò Mario in Venezuela”.

A riferire la notizia sono i suoi legali, Maurizio Basile e Benedetto Marzocchi Buratti, rappresentanti anche della famiglia che da mesi non ha notizie dirette. “Non ha avuto nemmeno la possibilità di un contatto telefonico — spiegano alla Stampa —. I figli hanno il diritto di sapere dove si trova il padre e come sta”. Secondo quanto emerso, Burlò soffrirebbe di diabete e starebbe seguendo le terapie prescritte.

Assoluzione piena in Cassazione

Al momento della sua partenza, Burlò era in attesa della sentenza definitiva nel processo “Carminius”, dove era stato condannato in primo e secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, la Corte di Cassazione ha però assolto l’imprenditore con formula piena, riconoscendone l’estraneità ai fatti contestati. La scelta di recarsi all’estero potrebbe essere stata dettata dal timore di una conferma della condanna. Si tratta di una valutazione soggettiva, mai formalizzata in alcun atto, e superata dai fatti: la giustizia italiana ha chiuso il procedimento con un’assoluzione definitiva, anche se vi sarebbero altri filoni pendenti.

Un arresto senza accuse note

Le informazioni attualmente disponibili indicano che Burlò sarebbe stato fermato il 10 novembre 2024, dopo essere entrato via terra in Venezuela dalla Colombia, dove era atterrato a Bogotá. Aveva noleggiato un’auto e assoldato un interprete. Poco dopo il confine, sarebbe stato arrestato. Non risultano però collegamenti tra la sua detenzione e i procedimenti aperti in Italia, di natura fiscale e ancora in corso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo conoscitivo — senza ipotesi di reato né indagati — per approfondire la posizione del cittadino italiano all’estero, su segnalazione della famiglia. L’assenza di informazioni ufficiali e di contatti diretti con l’interessato rende la vicenda particolarmente delicata. “Continueremo a muoverci in ogni sede utile — dichiarano gli avvocati — per avere un quadro chiaro della situazione e per tutelare i diritti personali del nostro assistito, a partire dalla possibilità di comunicare con i suoi familiari”.