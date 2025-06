Trovato morto l'escursionista olandese disperso in Piemonte

Si sono concluse con il recupero del corpo le ricerche dell'escursionista olandese di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso. La vittima è stata individuata in Val Soana, sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso tra la valle dell'Orco e la Val Chiusella, durante un sorvolo effettuato dall'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'uomo era impegnato in un trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi ed era diretto al rifugio Dondena, in Valle d'Aosta, dove non è mai arrivato.