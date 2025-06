Maltempo: Regione Piemonte ringrazia soccorritori

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, ringraziano in una nota "i sindaci e gli amministratori comunali, i volontari, vigili del fuoco, il personale di Enel che da ieri pomeriggio si sono prodigati e si stanno ancora prodigando per consentire il più possibile il ritorno alla normalità dopo gli episodi di maltempo che hanno colpito diverse aree del Piemonte causando allagamenti, interruzioni alla viabilità, cadute di alberi e danneggiamenti alle abitazioni". Per la giornata di oggi Arpa Piemonte prevede condizioni di tempo bello e stabile salvo locali deboli rovesci pomeridiani sui rilievi alpini, più probabili domani. Temperature in progressivo aumento sulle pianure nei prossimi giorni.