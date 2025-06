Iran, Ruffino (Az): Meloni lavori per unire Parlamento, stop polemiche

"Non c'è - non dovrebbe esserci - spazio per le polemiche fuori luogo. Dopo i bombardamenti della notte sull'Iran, il mondo si è portato sul ciglio del burrone e soltanto gli stupidi si ingegnano di fare polemiche miserabili e speculazioni sterili. La presidente Meloni ha fatto bene a sentire Schlein, meglio ancora farebbe a sentire tutte le opposizioni per costruire in Parlamento quell'arco di solidarietà indispensabile per dare forza all'azione del governo nei rapporti con i nostri alleati. Trovo che sarebbe prova di grande saggezza costruire un coordinamento stretto con i partner europei perché sarebbe insano immaginare una posizione isolata dell'Italia sulla vicenda iraniana. Premere per un ritorno di Teheran al tavolo dei negoziati è opera di buon senso, ma è di una posizione europea che oggi si avverte l'assoluta necessità". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.