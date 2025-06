FIANCO DESTR

Chiarelli tenta l'ultimo colpo: "Lasciatemi il Turismo"

Il declassamento è ormai imminente, ma l'assessora prova a barattare le deleghe. Aut-aut di Fratelli d'Italia: o la Cultura o niente (e tra i meloniani c'è chi vorrebbe il licenziamento in tronco). Cirio pronto a caricare di responsabilità Bongioanni: "È uno che lavora"

Marina Chiarelli è a un passo dal ridimensionamento nella Giunta regionale del Piemonte. Manca solo l’ufficialità, ma la sorte dell’assessora di Fratelli d’Italia è segnata: perderà le deleghe di Turismo e Sport, restando con la sola Cultura, che lei stessa avrebbe voluto sbarazzarsi. Un’umiliazione politica, anticipata dallo Spiffero, che ha ricostruito il suo isolamento, frutto di una gestione amministrativa fallimentare, tensioni interne e passi falsi clamorosi, come il disperato tentativo di tenersi il Turismo e lo “scippo” di uno storico collaboratore del segretario regionale di FdI Fabrizio Comba. Neppure il richiamo a un presunto legame con Arianna Meloni ha fermato la bocciatura senza appello da parte del governatore Alberto Cirio e di Fratelli d’Italia. Anzi, se possibile ha aggravato la sua posizione facendo irritare la vicepresidente della Regione Elena Chiorino e la vicecapogruppo alla Camera Augusta Montaruli, le uniche “titolate” a tenere i rapporti con la “sorella d’Italia”

Una caduta annunciata

Il declino della Chiarelli prende forma a febbraio 2025, quando il Collegio di garanzia della Corte d’Appello di Torino boccia il suo rendiconto elettorale per un contributo irregolare di 2.500 euro ricevuto dalla cooperativa Solidarietà Silvabella Onlus di Mortara, vincitrice di un affidamento per la piscina Solferino a Novara. La vicenda per quanto di entità modesta e che probabilmente non le costerà la decadenza dal seggio a Palazzo Lascaris ha messo in imbarazzo Fratelli d’Italia, partito che sulla legalità si vuole mostrare intransigente. In più, la violazione di una norma voluta espressamente a suo tempo da Giorgia Meloni, ha alimentato dubbi sulla sua affidabilità, irritando i vertici piemontesi e romani.

Le critiche si sono presto estese alla sua azione amministrativa. Definita “non pervenuta” da colleghi e alleati, la Chiarelli non è riuscita a lasciare traccia in nessuno dei settori a lei affidati, deludendo le aspettative del territorio, del suo partito e del governatore. Nella cultura, è stata di fatto esautorata da Maurizio Marrone, mentre Paolo Bongioanni le ha progressivamente sottratto spazio nel turismo, emergendo come figura di riferimento.

Isolamento e passi falsi

L’isolamento politico della Chiarelli si è aggravato con due episodi chiave. Il primo è l’aver assoldato Francesco Ciao, per anni factotum di Comba, col quale ha condiviso non solo l’attività politica ma anche i suoi interessi in Bielorussia: uno che conosce tutto e tutti, dentro e fuori il partito. Un orecchio che potrebbe trasformarsi in bocca. La mossa, percepita come un affronto e forse un tentativo di allargare la sua sfera d’influenza, ha ovviamente madato su tutte le furie Comba, consolidando la nomea di persona poco incline al rispetto delle gerarchie di partito, che semina zizzania e opera in totale solitudine. Il secondo è la rottura con il senatore Gaetano Nastri, in origine suo principale sponsor e unico artefice del suo successo elettorale. L’unico che l’ha protetta, anche di fronte al sindaco Alessandro Canelli e al suo successore a Palazzo Cabrino Ivan De Grandis, con i quali ha da tempo rapporti pessimi.

Nel tentativo di salvare la poltrona, l’assessora ha provato a barattare le deleghe: cedere la Cultura, che non le interessava più, e, a malincuore, lo Sport, pur di tenersi il Turismo. La proposta, però, è stata respinta senza mezzi termini da Cirio e Fratelli d’Italia, che hanno giudicato la Chiarelli non più all’altezza per un settore così cruciale. In un ultimo, disperato tentativo, ha cercato di accreditarsi come vicina ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, lasciando intendere un canale privilegiato per sviare le critiche e scaricare le responsabilità su Nastri. Ma la strategia è fallita: Arianna è sì intervenuta ma per sancire il declassamento.

Bongioanni super assessore

Il rimpasto, ormai imminente, assegnerà dunque Turismo e Sport a Paolo Bongioanni, assessore apprezzato per il dinamismo e il radicamento sul territorio. Resta da capire se la Chiarelli accetterà di rimanere in Giunta con la sola Cultura, delega che avrebbe voluto abbandonare, o se opterà per un’uscita di scena, aprendo la strada a un nuovo ingresso. Le indiscrezioni riferiscono che la sua permanenza sia appesa a un filo, con una parte dei meloniani che sarebbero pronti a chiudere definitivamente il capitolo.