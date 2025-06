SANITÀ

Sconto ai privati, conto al pubblico: l'ammanco è di oltre 2,5 milioni

Dai bilanci della Città della Salute mancherebbe una parte del dovuto per gli interventi in intramoenia in alcune cliniche. La riduzione sul rimborso delle assicurazioni gravata solo sull'azienda. Ora da corso Bramante è partita la procedura

Per anni alcune cliniche private avrebbero fatto una sorta di sconto alle assicurazioni sui rimborsi per interventi eseguiti da medici della Città della Salute in regime di intramoenia “allargata”. Ma quel mancato introito rispetto ai preventivi sarebbe ricaduto interamente sui conti dell’azienda ospedaliera, aumentandone il rosso, tuttora uno dei problemi più gravi della sanità piemontese. La vicenda, venuta alla luce dall’analisi dei bilanci avviata dal commissario Thomas Schael, è già all’attenzione del collegio sindacale di corso Bramante e, probabilmente, non solo di questo organismo interno.

Una questione non certo marginale, visto che dai primi riscontri il mancato introito di quanto dovuto peserebbe per la più grande azienda ospedaliera del Piemonte ben più di due milioni e mezzo di euro. Pur con tutte le cautele di una verifica in corso, sembra emergere un ulteriore aspetto della vicenda che porterebbe a ipotizzare come quello sconto sia stato concordato da uno o più gruppi della sanità privata con gli istituti assicurativi a insaputa dell’azienda di corso Bramante.

Paga sempre Pantalone

Per spiegare quel che sarebbe accaduto in un periodo abbastanza lungo che attraversa diversi vertici aziendali, si può fare l’esempio di un intervento richiesto da un paziente coperto da assicurazione il cui costo preventivato, come nella procedura dell’intramoenia ovvero del medico della Città della Salute che esercita a pagamento presso una clinica esterna, sia di 5mila euro. Quella somma dovrà essere ripartita tra i costi sostenuti dalla struttura privata, il pagamento del medico e la quota che spetta alla Città della Salute.

Se nella fase di rimborso o anche in quella precedente l’assicurazione concorda con la struttura privata – che fino alle nuove disposizioni impartite dal commissario gestiva direttamente tutta la questione economica – una riduzione, poniamo di mille euro. Questa cifra in perdita, tuttavia, non sarebbe stata suddivisa percentualmente tra le varie voci, peraltro dettagliate per legge in maniera analitica del preventivo , ma caricata esclusivamente sui conti di corso Bramante, ovvero della Regione. A rimetterci, in quella trattativa, probabilmente ad insaputa dell’azienda ospedaliera, sarebbe dunque stata solo la parte pubblica.

A quanto risulta allo Spiffero, da corso Bramante sarebbe già partita la richiesta indirizzata al privato per ottenere la somma che mancherebbe dall’analisi dei bilanci pregressi: gli stessi oggetto dell’indagine ora in procinto di vedere aprirsi la fase processuale dopo l’udienza preliminare aggiornata a fine mese. Il recupero dei poco meno di tre milioni è certamente un passaggio importante per i conti di corso Bramante e per quei “fatti” che l’assessore Federico Riboldi ha chiesto al commissario. Fatti che difficilmente si fermeranno a questa vicenda e ai suoi possibili risvolti.