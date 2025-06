LA SACRA RUOTA

Tridente in panne, trimurti al vertice. Stellantis, trio italiano con Filosa

La Maserati va sotto le "cure" di Imparato: un bel grattacapo visti i conti. Accelererà la vendita? Con il manager napoletano il team composto da Mele, Genovese e Cappellano. Escono di scena Maxime Picat e Beatrice Foucher

Antonio Filosa, il napoletano con il cuore (e ufficio) a Detroit, è ufficialmente al volante di Stellantis, quarto colosso automobilistico mondiale, ma con più graffi sulla carrozzeria di quanto i numeri lascino intendere. Da oggi, 23 giugno, è lui l’amministratore delegato, e non arriva da solo: si porta dietro una squadra di fedelissimi, con una tripletta italiana che fa tanto orgoglio nazionale, ma non scioglie del tutto i dubbi sulla catena di comando. La missione? Rianimare un gigante che perde colpi, con vendite in picchiata, profitti traballanti e i dazi americani che bussano come un creditore incavolato.

La nota ufficiale di Stellantis, diffusa con la pompa magna di un proclama reale, snocciola i nomi del nuovo “leadership team” (Slt) un mix di continuità e innesti freschi, con un’impronta tricolore che non passa inosservata. Accanto a Filosa, che manterrà il controllo del Nord America e dei suoi brand (Jeep, Dodge, Ram, Chrysler), entrano in pista Davide Mele, che guiderà l’area Product Planning, Monica Genovese, a capo delle Vendite, ed Emanuele Cappellano, che non solo gestirà il Sud America ma sarà anche il nuovo numero uno di Stellantis Pro One, l’unità dei veicoli commerciali. Un trio che sa di Made in Italy, ma che dovrà dimostrare di non essere solo un’operazione di facciata per zittire i mugugni di casa nostra.

A completare la squadra, un manipolo di veterani e qualche new entry. Doug Ostermann resta il custode delle casse come cfo, ma si prende anche il fardello di fusioni, acquisizioni e joint venture, un ruolo che, in tempi di vacche magre, sa di patata bollente. Jean-Philippe Imparato, l’uomo che ha già fatto parlare di sé in Europa, continua a comandare il Vecchio Continente e i suoi brand, con l’aggiunta di Maserati, che ora entra nel suo portafoglio: un bel grattacapo, visto che il Tridente ha perso 260 milioni di euro l’anno scorso e, secondo Reuters, è stato al centro di voci di cessione, prontamente quanto poco convintamente smentite da Stellantis. Philippe de Rovira guiderà il “resto del mondo” e terrà le redini di Stellantis Financial Services, mentre Ned Curic continuerà a spingere su Product Development & Technology. Sébastien Jacquet, fresco di nomina a responsabile Quality, e Scott Thiele, che prende la Supply Chain senza mollare Planning e Manufacturing, completano il quadro operativo. Arnaud Deboeuf resta al timone di Manufacturing, Xavier Chéreau continua a gestire Human Resources, Sustainability e IT, mentre Clara Ingen-Housz si occuperà di Corporate Affairs & Communications.

Non finiscono qui i giochi di potere: quattro big riporteranno direttamente a Filosa, senza passare dal “leadership team”. Si tratta di Ralph Gilles (Design), Olivier Francois (Marketing), Alison Jones (Parts & Services e Circular Economy) e Giorgio Fossati (General Counsel). Un cenno d’onore a Richard Palmer, ex cfo e ora special advisor di John Elkann, che resta nell’ombra come eminenza grigia. Due uscite di scena, invece, fanno rumore: Maxime Picat e Beatrice Foucher salutano la compagnia, con un “grazie e arrivederci” che sa di epurazione soft.

Filosa, con il suo accento partenopeo e un curriculum che spazia da Buenos Aires a Detroit, titilla l’orgoglio: “Il team che annuncio oggi attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro”. Parole che suonano come un manifesto, ma anche come un monito: “Tutti noi condividiamo un immenso orgoglio per il percorso compiuto e una costante dedizione alla costruzione del nostro futuro, insieme e in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunità”. Tradotto: basta con le guerre intestine e le tensioni con i dealer, eredità velenosa del predecessore Carlos Tavares, che ha lasciato il gruppo a dicembre 2024 dopo un crollo dei profitti e un’uscita di scena costata 35 milioni di euro tra compensi e buonuscita.

Ma quali sono le sfide che attendono Filosa? Non proprio una passeggiata. Stellantis è un colosso con 14 marchi, ma anche con 14 problemi. Le vendite sono in calo, con un -14% di fatturato nel primo trimestre 2025 (35,8 miliardi di euro). I dazi americani, con tariffe del 25% sulle auto importate e ricambi, sono una spada di Damocle, tanto che il gruppo ha sospeso ogni previsione di bilancio per il 2025. Filosa dovrà giocare su più tavoli: rilanciare la produzione in Italia, dove i sindacati scalpitano e la Fiom parla di “situazione drammatica”; ricucire i rapporti con i governi di Roma, Parigi e Washington, tutti con il fiato sul collo; e decidere il destino di marchi come Maserati, che perde soldi a palate, e Fiat, i cui piani per nuovi modelli (come il Giga-Panda, atteso per l’estate 2026) sono in stand-by in attesa del suo via libera.

E poi c’è l’Europa, dove Filosa ha già ripreso il suo tour, accompagnato da pesi massimi come Imparato, Deboeuf e Curic, Filosa ha mandato un segnale chiaro: vuole toccare con mano ogni ingranaggio del gruppo. Ma la vera partita si gioca negli Stati Uniti, mercato che traina i ricavi e dove Filosa, già coo del Nord America, ha costruito la sua reputazione. Qui Stellantis ha annunciato un piano da 5 miliardi di dollari, ma l’incertezza sui dazi rende tutto più complicato.

Il nuovo ceo, erede di Sergio Marchionne, che si descrive come uno con “Stellantis nel sangue”, dovrà dimostrare di essere più di un abile diplomatico. Le voci di corridoio parlano di un uomo pragmatico, lontano dallo stile autoritario di Tavares, ma capace di decisioni tranchant. La scelta di una squadra con tre italiani in posizioni chiave è un omaggio al cuore torinese di Stellantis, ma anche una mossa politica per placare le critiche di chi, in Italia, vede il gruppo sempre più americanizzato. Riuscirà Filosa a trasformare questo carrozzone globale in una macchina da corsa? O sarà solo l’ennesimo capitolo di una saga fatta di proclami e promesse non mantenute? Per ora, il cronometro è partito.