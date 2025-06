LA SACRA FAMIGLIA

Elkann patrono "patacca" di Torino, Panda serba per San Giovanni

Farò e fuochi d'artificio, ma Stellantis sparge fumo: l'auto sponsor dei festeggiamenti, lanciata con squilli di tromba, nasce a Kragujevac, mentre Mirafiori langue e la Fiom affigge striscioni di protesta. "Servono nuovi modelli"

Mentre Torino s’infiamma per San Giovanni, con il Farò che stasera come da tradizione accende Piazza Castello d’un bagliore antico e di speranze future, e attende il concertone Fiat di domani e i fuochi d’artificio che chiuderanno i festeggiamenti in riva al Po, Stellantis tenta di rubare la scena: la Grande Panda, issata come stendardo sabaudo. Ma è un miraggio. L’auto, sbandierata nella festa patronale, nasce a Kragujevac, Serbia, lontano da Mirafiori.

Striscioni contro la farsa

“Pura propaganda, uno schiaffo a Torino mascherato da regalo!”, sbotta Edi Lazzi, segretario generale Fiom torinese. La Grande Panda serba è la goccia che fa traboccare il vaso, e il sindacato risponde con due striscioni al vetriolo: uno davanti alla palazzina Stellantis di corso Agnelli, l’altro alla Gran Madre, cuore pulsante dei festeggiamenti. Messaggio chiaro, ma John Elkann, maestro di cerimonie e nipote dell’Avvocato, sembra troppo occupato a brindare per ascoltare.

Mirafiori affonda, Elkann balla con Shaggy

Mentre piazza Vittorio vibra con Shaggy (sì, quello di “Boombastic”, improbabile testimonial della Panda), Mirafiori annaspa. Lo stabilimento, un tempo simbolo dell’auto italiana, è ridotto a sfornare Fiat 500 elettriche con numeri da lacrime: 9.790 unità nel primo trimestre 2025, -22% sul già tragico 2024. A giugno, altri 610 esuberi, con esodi incentivati che svuotano la fabbrica come un Black Friday. “Torino festeggia San Giovanni senza bisogno di Stellantis”, ruggisce Gianni Mannori, responsabile Fiom di Mirafiori. “Se Elkann vuole davvero fare qualcosa per la città, porti qui la produzione di un modello vero, come la nuova Tipo di cui si parla. Due versioni, 300 mila auto all’anno: altro che kermesse per un’auto serba, questo sì che darebbe lavoro e futuro alla filiera piemontese!”.

La Tipo, sogno o specchietto per le allodole?

E qui casca l’asino: la “nuova Tipo” è più un desiderio sindacale che una certezza. La Fiom la invoca per il 2026, ipotizzando due versioni e volumi da capogiro, ma Stellantis tace. Nessun comunicato ufficiale conferma il progetto, e il rischio è che sia l’ennesima promessa. Intanto, Stellantis ha staccato un assegno da 1,4 milioni per il concertone di San Giovanni, con Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Mahmood, Tananai e il sopracitato Shaggy. Un’operazione di “brand washing” per lucidare un’immagine sempre più opaca. “Fumo negli occhi”, taglia corto Lazzi.

Elkann, il Gattopardo

John Elkann, torinese di facciata, si atteggia a paladino della città, quasi il nuovo “patrono” di Torino. “Strategia gattopardesca”, la chiama Lazzi: tutto cambia per restare uguale. Stellantis celebra il “legame con Torino” con una festa da sballo, ma i lavoratori di Mirafiori restano in cassa integrazione, l’indotto soffoca e la città si chiede che ne sarà dell’eredità del secolo ferrigno. San Giovanni sarà pure uno spettacolo di luci e musica, ma per i metalmeccanici torinesi il vero botto sarebbe vedere un’auto – Tipo o non Tipo – uscire da Mirafiori. Fino ad allora, la Grande Panda è solo una grande presa in giro.