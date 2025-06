Rocchi (Lista Cirio), importante il Giubileo dei governanti

"Un'esperienza che mi ha aiutato a focalizzare l'attenzione su ciò che veramente conta, grazie alle parole del Santo Padre Leone XIV". È il commento di Elena Rocchi, consigliera regionale in Piemonte del gruppo Lista Civica Cirio Presidente Pml e vicepresidente della settima Commissione Enti Locali, presente alla celebrazione dell'Angelus in piazza San Pietro a Roma, il Giubileo degli amministratori. "Il richiamo a occuparsi prima di tutto del bene comune, dell'interesse delle nostre comunità, particolarmente in difesa delle persone fragili e degli emarginati - ha aggiunto - l'attenzione al dialogo tra le fedi e al rispetto della legge naturale come elemento comune a tutte le religioni e a ogni essere umano; le parole sull'intelligenza artificiale, definita statica, in contrapposizione a quella dinamica, capace di immedesimarsi nelle situazioni, dell'essere umano, rappresentano perfettamente tre delle priorità su cui noi legislatori dovremo lavorare nei prossimi mesi. Torno da quest'esperienza - ha concluso - con una profonda responsabilizzazione e con la consapevolezza di quanti altri amministratori pubblici, come me, sentano profondamente l'importanza di questo impegno e cerchino di essere attori di quella politica come 'forma più alta di carità', come la definì papa Pio XI e come papa Leone XIV ha tenuto a definirla di nuovo in occasione di questo Giubileo dei governanti".