FIANCO DESTR

Chiarelli vuole lavorare "tantissimo". Declassamento? "Divagazioni"

Con involontaria ironia l'assessora meloniana cerca di svicolare dalle domande imbarazzanti sull'imminente tagliola di deleghe. Ma è proprio ciò che ora dice di essere impegnata a fare che tutti, a cominciare da FdI, le rimproverano di non aver fatto finora

“C’è da lavorare tantissimo, per me è quello l’importante”. Marina Chiarelli, assessora regionale alla Cultura, Sport e Turismo, risponde così, con una smorfia, alle domande insistenti dei cronisti. A margine delle conferenze stampa di questa mattina al grattacielo della Regione Piemonte, dribbla le voci di un rimpasto di deleghe che la vedrà presto ridimensionata, se non addirittura fuori dalla Giunta. “Come si può vedere, stiamo lavorando, abbiamo molte conferenze stampa, si continua a lavorare. Le divagazioni le lasciamo agli altri”, aggiunge, senza però smentire nulla. E non potrebbe, perché le indiscrezioni che circolano, corroborate dalle decisioni prese in casa Fratelli d’Italia, il suo stesso partito, hanno radici ben piantate in una vicenda che si trascina da mesi e che ormai è arrivata al capolinea.

Un assessore sotto tiro

La parabola di Chiarelli, avvocata novarese classe 1975, inizia con un’ascesa fulminea. Grazie ai buoni uffici del senatore meloniano Gaetano Nastri (e alla sua potente macchina di consenso) nel 2024 conquista il seggio a Palazzo Lascaris con oltre 12.000 voti, entrando nella squadra di Alberto Cirio con deleghe pesanti: Cultura, Sport e Turismo. Manco il tempo di festeggiare che già a febbraio 2025 arriva una prima tegola: il Collegio di garanzia della Corte d’Appello di Torino non approva il suo rendiconto elettorale per un contributo irregolare ricevuto da una cooperativa lombarda, versato durante la campagna elettorale quando era ancora vicesindaco di Novara. Un’irregolarità che viola la legge 195/74, norma voluta proprio da Fratelli d’Italia, e che porta il caso in Procura e al Consiglio regionale.

Ma il vero problema per Chiarelli arriva da dentro. Fratelli d’Italia, che in Piemonte punta a consolidare il suo peso politico, inizia a mugugnare. L’assessora, secondo i meloniani, sarebbe “non pervenuta” sul territorio, in settori chiave per la Regione. Le critiche si fanno strada nei corridoi del Palazzo Piemonte e arrivano fino al 40esimo piano del grattacielo: scarsa incisività, iniziative che non decollano, atteggiamenti ostili con alcuni interlocutori, associazioni ed enti che lamentano disinteresse. A peggiorare le cose, colleghi di partito come Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura ma con un passato da protagonista nel turismo cuneese, iniziano a “rosicchiare” pezzi delle sue deleghe, con il tacito consenso di Cirio. Anche Maurizio Marrone, altro peso massimo di FdI, ha di fatto esautorato Chiarelli muovendosi come assessore ombra in alcuni ambiti culturali.

Il rimpasto imminente

Le voci di un rimpasto prendono corpo a inizio mese, quando lo Spiffero rivela che Fratelli d’Italia starebbe spingendo per un ridimensionamento dell’assessora. L’ipotesi più accreditata: lasciare a Chiarelli solo la Cultura, dove si sarebbe limitata a ratificare scelte altrui, e affidare Turismo e Sport a Bongioanni, che da buon caimano è pronto a papparsele. Dietro la mossa, non solo l’insoddisfazione per le performance di Chiarelli, ma anche una strategia politica più ampia. FdI, che in Piemonte vuole consolidare il suo ruolo nella coalizione di centrodestra, vede nell’assessora un anello debole, un ostacolo per rafforzare la propria influenza. Cirio, maestro nel gestire gli equilibrismi, in versione opossum temporeggia fin che può, ma la pressione meloniana si fa insostenibile.

“Un assessore deve lasciare il segno, non solo occupare una poltrona”, confida un dirigente di FdI allo Spiffero. E il segno di Chiarelli, secondo i critici, sarebbe stato troppo flebile, soprattutto in un settore come il turismo, dove il Piemonte punta a competere con le grandi regioni italiane. A Torino, il malcontento è palpabile e arriva fino a Roma, in via della Scrofa Roma dove Arianna Meloni, la “sorella d’Italia” che da quando Giorgia ha traslocato a Palazzo Chigi gestisce il partito, ha pronunciato la sentenza. Decisione che verrà comunicata al governatore il quale da par suo avrebbe già predisposto gli atti: manca solo la firma.

Il silenzio che parla

Oggi, al grattacielo, Chiarelli prova a mostrarsi serena. “C’è da lavorare tantissimo”, ripete con involontario umorismo, quasi a voler esorcizzare le nubi che si addensano. Ma il suo non smentire le “divagazioni” sa di resa: le indiscrezioni, dopotutto, sono troppo precise, corroborate da fonti interne al suo stesso partito. Non può negarle, perché significherebbe sfidare apertamente FdI, che già le ha messo un aut-aut: accettare un ridimensionamento o rischiare l’uscita di scena.