Alessandria, al collegio Santa Chiara nuovi spazi per studenti

È stata firmata la convenzione tra la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e la Salve impresa sociale (ente gestore del Collegio Santa Chiara) per offrire nuove opportunità a un numero sempre maggiore di studenti, rendendo la città sempre più attrattiva per il mondo universitario. Il progetto prevede nuovi ambienti comuni, alcune camere dedicate alle persone disabili, un efficientamento energetico della struttura e l'aumento dei posti letto disponibili che diventeranno 63. Dalla Fondazione sono stati stanziati 1.250.000 euro di cui una prima tranche di 1 milione a valere sull'esercizio 2025 e la seconda sul 2026. "Da anni abbiamo individuato nell'Università un fulcro fondamentale del futuro del territorio - sottolinea Luciano Mariano, presidente Fcra -. La scelta di supportare un ampliamento della ricettività del Collegio Santa Chiara è dovuta a uno spirito di servizio e supporto". "Questo progetto è un dono per la Diocesi e per tutta la città: continuiamo a camminare insieme, con fiducia e visione", le parole del vescovo Guido Gallese. "È importante Alessandria possa contare su strutture di qualità, perché credere in una città universitaria significa anche costruire le condizioni affinché - aggiunge il sindaco, Giorgio Abonante - i giovani possano formarsi, vivere bene e sentirsi parte attiva della cittadinanza". "Questa iniziativa è fondamentale per il futuro del nostro Ateneo e della città - conclude Menico Rizzi, rettore dell'Upo -. L'ampliamento del Santa Chiara non solo risponde a un'esigenza abitativa cruciale, ma rafforza anche la visione di Alessandria come un polo universitario sempre più attrattivo e dinamico".