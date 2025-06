Festa musicale del Sermig, maratona del Laboratorio del Suono

Domenica 29 giugno, dalle 15.30, alla Basilica di Superga si festeggerà la conclusione dell'anno accademico del Laboratorio del Suono, il progetto musicale del Sermig di Torino che ha dato vita a una scuola di musica aperta a tutti con più di 300 allievi di ogni età e nazionalità. Si esibiranno l'Orchestra e il Coro dell'Arsenale della Pace, diretti rispettivamente da Mauro Tabasso, fondatore e direttore del Laboratorio del Suono, e da Roberta Bacciolo, nota cantante solista della scena musicale torinese. Orchestra e Coro eseguiranno un programma che accoglie culture e stili differenti, capace di parlare a tutti, con alcuni grandi classici della musica occidentale, suggestioni cinematografiche e produzioni originali del Sermig. Tra gli ospiti di rilievo ci sarà l'Ensemble cameristico degli allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, con le direttrici Patrizia Radici e Francesca Gosio. Non mancano poi gli Ensemble del Laboratorio del Suono: l'Ensemble di Musica da camera diretto da Luciana Valeriani, l'Ensemble di Violoncelli diretto da Fabrice de Donatis, le Chitarre della Pace & Co. e le Corde Libere dirette da Gian Paolo Lopresti. "La musica è un linguaggio che passa per l'ascolto. La nostra Festa, come la musica che facciamo tutti i giorni, da sempre, vuole rappresentare un accorato invito al dialogo, alla speranza in una pace possibile, in un mondo rispettoso delle persone e dei princìpi umani che sono alla base della convivenza civile. Speriamo che l'odio e il dolore di questo tempo lascino il posto alla commozione" commenta Tabasso. L'ingresso è gratuito e, oltre al trasporto pubblico, è previsto un servizio navetta su prenotazione (fino a esaurimento posti).