Avs, Stellantis paga festeggiamenti ma a Torino licenziamenti

"A Torino si festeggia San Giovanni con la sponzorizzazione di Elkann per promuovere una vettura prodotta in Serbia e a Mirafiori continuano le uscite incentivate. Altre 610, che si aggiungono alle 5.000 di questi anni. Tutte le promesse di rilancio e assunzioni per ora restano sulla carta". Lo sottolineano le consigliere regionali Avs Alice Ravinale e Valentina Cra. "Le istituzioni - dicono le due esponenti Avs - smettano di stare zitte a osservare il declino di Torino come capitale dell'auto e la morte dell'indotto nel territorio, che sta provocando una crisi sociale e di povertà destinata ad aggravarsi. Ora basta prese in giro: Cirio e Urso chiedano a Stellantis di produrre nuovi modelli a Torino, dove nel 2024 c'è stato il record negativo di sole 25mila auto prodotte. Il governo dovrebbe fare questo, invece di criminalizzare gli operai che manifestano per i loro salari. E la giunta regionale metta in campo per davvero un sostegno al reddito, che lavoratori e lavoratrici che guadagnano meno di 1000 euro al mese a causa della cassa integrazione ancora non hanno visto, nonostante gli annunci di Chiorino e Cirio". "La politica industriale seria - rimarcano - è la grande assente in questa Regione, bisogna cambiare rotta subito e chiedere rispetto a un'azienda che continua a macinare utili: 5,5 miliardi nel 2025, a dimostrazione che il disinvestimento su Torino e sull'Italia non è frutto della crisi, ma dipende solo da scellerate scelte aziendali. Fino ad allora, non ci sarà niente di festeggiare".