GLORIE NOSTRANE

M5s, addio terzo mandato: Appendino prepara il bis

Cambia il regolamento interno: gli iscritti pentastellati votano per abolire il limite del doppio mandato e fanno un regalo all'ex sindaca di Torino e agli altri big del Movimento, come Fico (in corsa per la Campania), Paola Taverna e l'ex guardasigilli Bonafede

La rivoluzione pentastellata, quella dei principi intoccabili e del “tutti a casa dopo due mandati”, è ufficialmente un ricordo. Con un voto online che ha spaccato la base ma non troppo (43.236 sì contro soli 8.196 no, quorum al 51,8%), il Movimento 5 Stelle ha definitivamente seppellito il limite del doppio mandato, aprendo le porte a una nuova stagione di “big” riciclati. E a Torino, la prima a brindare è Chiara Appendino, ex sindaca e oggi vicepresidente del M5s, che si assicura la possibilità di un bis parlamentare nel 2027, forte delle nuove regole varate dalla regia di Giuseppe Conte.

Nuovo corso

Il pacchetto, benedetto dagli iscritti, è un mosaico di deroghe e cavilli che sembrano scritti apposta per salvare i pezzi da novanta del Movimento. La regola d’oro? Mai più di tre mandati in Parlamento, ma con mille scappatoie. C’è lo “stop and go”: chi ha fatto due legislature e si è fermato per cinque anni può tornare in pista, come i veterani Paola Taverna o Alfonso Bonafede. Poi c’è il “due più uno”: dopo due mandati in un’istituzione, si può tentare la fortuna in un’altra, da sindaco o governatore. Una norma che spalanca la strada, ad esempio, a Roberto Fico, pronto a lanciarsi nella corsa per la Campania. E infine, l’artificio del “mandato zero”, che ha già salvato Appendino in passato, quando il suo ruolo di consigliera comunale a Torino non fu conteggiato come mandato pieno.

Un altro giro

Per Appendino, il percorso è ormai tracciato. Dopo aver guidato Palazzo Civico dal 2016 al 2021 e aver conquistato un seggio a Montecitorio l'anno successivo, l’ex sindaca può ora guardare con serenità al 2027, quando potrà ricandidarsi senza bisogno di ulteriori acrobazie regolamentari. Per lasciare la politica c'è ancora tempo, in attesa della prossima deroga.