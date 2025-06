GIUSTIZIA

"Condannato" in attesa di processo. Graziosi dal Regio all'esilio forzato

L'ex sovrintendente dell'era Appendino è accusato di corruzione e abuso di ufficio, ma il procedimento è in stallo al tribunale di Ancona dove non c'è personale a sufficienza. L'udienza è stata rinviata a gennaio 2026 e intanto non può lavorare

“Adesso parlo io”. William Graziosi, l’ex sovrintendente del Teatro Regio di Torino nell’era di Chiara Appendino, accusato di corruzione e abuso d’ufficio, a quasi sei anni di distanza dall’avviso di garanzia si dice vittima di trame politiche ordite alle sue spalle e di un procedimento giudiziario che, come purtroppo capita in Italia, sembra non avere fine. “Ho rotto le scatole a un sistema. Ho subito una condanna a morte professionale. Il mio percorso è stato distrutto. Sto tirando fuori la testa adesso, ma con grande difficoltà”.

Il calvario giudiziario

La vicenda giudiziaria risale alla fine del maggio del 2020 quando la Guardia di Finanza dà il via all’operazione “Spartito”. Sotto accusa, oltre a Graziosi, tra gli altri finirà anche Roberto Guenno, ex corista e sindacalista del Teatro Regio, candidato per il Movimento 5 Stelle alla Regione Piemonte e al Comune di Torino. Per quest’ultimo però il processo è stato chiuso nel settembre del 2024, l’accusa era di traffico d’influenze e turbativa d’asta. Il giudice in questo caso ha deciso per un’assoluzione relativa al primo capo d’imputazione e per una condanna a 8 mesi di carcere e 400 euro di multa per il secondo in relazione a un bando cucito su misura per una ditta di marketing milanese. Guenno era stato accusato di un presunto scambio di favori proprio con l'ex sovrintendente Graziosi. Da qui l’accusa di traffico d’influenze dalla quale è stato assolto: “Sono stato coimputato con lui che è stato scagionato, e di conseguenza anche io”.

La procura accese anche i fari su come il Teatro Regio scegliesse gli artisti da scritturare e nel mirino il legame tra Graziosi e Alessandro Ariosi, manager di celebrità nel mondo della musica lirica, residente a Milano ma con base operativa a Lugano, in Svizzera. Secondo gli inquirenti, tra i due ci sarebbe stato un accordo corruttivo per promuovere l’agenzia del manager e farle ottenere l’esclusiva sugli ingaggi. Un patto lontano nel tempo, fin dal 2014, quando Graziosi era direttore generale della fondazione di Jesi, per poi andare in Kazakistan, ad Astana, e infine a Torino. Accuse tutte da provare, ovviamente. Ed è proprio quello che chiede l’ex sovrintendente finito in un purgatorio giudiziario in attesa di un processo di fatto mai iniziato.

Il processo spostato ad Ancona

“Il mio processo è stato spostato al tribunale di Ancona nel settembre del 2021 – racconta Graziosi –. La mia avvocata di quel periodo aveva capito che si trattava di una questione politica”. Da quel momento però gli anni sono passati, ma nulla si è mosso. Il 18 giugno è arrivata l’ultima cattiva notizia, il tribunale di Ancona ha rinviato l’udienza dibattimentale al gennaio del 2026 e con un nuovo collegio giudicante. Nella comunicazione inviata al nuovo legale, Mauro Minestroni, il tribunale ammette di non avere abbastanza personale a disposizione. E intanto la vita professionale dell’ex sovrintendente è in stand by che vede sfuggire tante occasioni.

“Si ricomincia da zero – dice sconfortato spiega Graziosi –. Ancora impossibilitato a partecipare a bandi, a lavorare, ad avere una redenzione. Io non mi arrendo neppure alla prescrizione, non la voglio. Voglio essere assolto perché il fatto non sussiste. Non ho fatto nulla”. L’ex sovrintendente voluto dall’ex sindaca Appendino non è intenzionato ad accettare compromessi, vuole uscire riabilitato e completamente pulito da una vicenda nella quale si sente una vittima. “Io non mollo e vado avanti”.

Vendette e intrighi di palazzo

William Graziosi racconta la sua versione come un fiume in piena. Ricostruisce passo dopo passo i giorni che precedono la nomina al Teatro Regio e il grande caos che si è trovato a gestire. “Tutto quel che mi è successo è sicuramente per vendette, non solo politiche. Io però fui scelto perché non avevo un’ideologia attaccata addosso. Per me era un incarico prestigioso, un’occasione importante. L’ho fatto perché ritenevo di poterlo fare”.

La situazione che però si trova a dover gestire è ben diversa da quella che gli era stata prospettata: “Appendino mi fece una telefonata e mi disse che avrei trovato un paio di milioni di buco, le risposi di non preoccuparsi perché si trattava di nulla in confronto con la situazione di altre realtà. Cominciai a lavorare e mi ritrovai davanti a un bilancio che aveva un rosso di oltre 40 milioni di euro. All’epoca vennero fatte anche tournée che generarono ammanchi enormi come in Scozia, Giappone e volevano andare negli Stati Uniti, ma io quella la cancellai”.

"Ho rotto le scatole"

A firmare quella che qualcuno ha definito la sua “condanna a morte” dal punto di vista professionale secondo Graziosi sono stati coloro che a Torino tenevano in mano le redini di un sistema politico e culturale che lui dice di aver disturbato: «Arrivo a Torino, comincio a vedere delle cose, lavoro per un’amministrazione a 5 stelle con grande “scorno” di chi aveva comandato in città per decenni». Comincia dunque a mettere mano ai conti del Teatro Regio e vengono a galla le prime anomalie.

“C’era gente che utilizzava spazi del teatro per tenere lezioni private e pensionati del Regio che venivano a mangiare in mensa a 80 centesimi a pasto”, racconta Graziosi “Una situazione incontrollata e incontrollabile sia dal punto di vista dei conti, sia dal punto di vista dei comportamenti. Un disastro. La mia nomina è stata sicuramente politica, ma se la politica ti chiede di fare una cosa e poi non ti protegge è chiaro che finisci nel bersaglio di tutti”.

L’ex sovrintendente dice di conoscere nomi e cognomi di chi lo ha accusato e mandato a processo perché si trovano nelle 5.000 pagine dell’inchiesta che lo coinvolge. “Di traffico d’influenze Guenno è stato assolto, mentre l’accusa per corruzione è legata a scelte artistiche che sono a prescindere imponderabili. I pm hanno preso per buone le parole di chi mi ha accusato. Due delitti infamanti che hanno distrutto la mia vita professionale”. Vita professionale che William Graziosi vuole riprendersi in mano ed è per questo motivo che ha deciso di raccontare la sua versione. Anche per uscire dalle sabbie mobili di un processo che rischia di diventare una condanna senza sentenza.