CORSIE PREFERENZIALI

Piange il tassametro (e il fisco). Redditi, corsa al ribasso dei taxi

Nel 2023 i tassisti hanno dichiarato un reddito medio lordo inferiore ai 18mila euro. I più "ricchi" a Firenze con 24mila, mentre le auto bianche a Torino fruttano in media meno di 14mila euro all'anno. Cifre che non reggono neppure i costi. Nuova stretta sul Pos

Piange il tassametro. Questa, almeno, è l’immagine che si ricava dai dati più recenti del Mef sui redditi dichiarati dai tassisti. La media nazionale, per il 2023, sfiora appena i 18mila euro fermandosi a 17.904. Che sia una cifra estremamente bassa non c’è bisogno di sottolinearlo. E sorprendono ancor di più i numeri che arrivano dalle città più grandi e tutte con una spiccata valenza turistica che dovrebbe pesare in maniera notevole sull’attività dei taxi.

A Roma il reddito medio dichiarato è di 15.726 ed è quello che ha registrato l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente segnando un 23,5% in più. Il massimo della redditività di questa attività lo si raggiunge a Firenze con 24.160 euro dove l’incremento rispetto al 2022 è stato del 17%, mentre i tassisti di Milano hanno chiuso l’anno preso in esame con 22.551 euro e un aumento del 15,2%. Nel Nord Bologna con 18.899 euro e un più 12,1% mostra di avere conducenti delle auto bianche decisamente più benestanti rispetto ai colleghi di Torino dove il reddito medio dichiarato è di appena 13.349 euro con un 12,7% rispetto al 2022. Peggio che quelli del capoluogo del Piemonte paiono passarsela, restando tra le sette grandi città campione, solo i colleghi di Palermo che hanno dichiarato 10.730 euro e di Napoli con 12.791 euro.

Cifre lorde che pongono più di un legittimo interrogativo, ma che confermano un andamento senza incrementi importanti così come attesta la media nazionale che nel 2017 era di 15.196 euro, quindi meno di 3mila rispetto al reddito medio ricavato dalle dichiarazioni del 2023.

A parte i due anni segnati dalla pandemia Covid e dal lungo periodo di lockdown e numerose altre limitazioni quando la media precipitò a 3.770 euro nel 2020 e 8.424 nel 2021, per il resto del periodo preso in esame non c’è nulla che smentisca l’immagine di un mestiere spesso vicino alla soglia della povertà. E questo nonostante i prezzi delle licenze che, nel libero mercato, raramente scendono sotto i 100mila euro e spesso vedono più che raddoppiata questa cifra.

“Noi possiamo denunciare al fisco quello che ci pare” aveva detto non più tardi di un anno fa Roberto Mantovani, “Re Sox”, il tassista bolognese autore di un libro-verità che per le sue affermazioni sui guadagni reali della categoria s’era visto cacciare dalla cooperativa per cui lavorava e s’era trovato pure vandalizzata la macchina.

Effettivamente con quei redditi denunciati i costi complessivi appaiono insostenibili, ed è diffide trovare la convenienza a fare questo lavoro. La categoria ha sempre rispinto l’accusa più o meno velata di nascondere parte del reddito effettivo, ma è acclarato che quando a giugno del 2022 il governo di Mario Draghi rese obbligatorio avere il Pos a bordo per un migliore servizio ai consumatori e per disincentivare l’evasione, ci furono grosse polemiche e proteste da parte dei tassisti. E proprio da un ulteriore utilizzo del pagamento elettronico potrebbero venire interessanti novità. Da quest’anno è entrato in vigore l’obbligo del pagamento con il Pos per le ricevute da presentare, da parte di lavoratori autonomi e dipendenti. Non resterà che attendere il 2027 per vedere, dopo questa ulteriore tappe verso la trasparenza e tracciabilità, se e di quanto aumenteranno gli attuali miseri redditi di chi guida le auto bianche.